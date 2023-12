Αποθέωση για Βεζένκοφ – Τι λένε στις ΗΠΑ για τον πρώην φόργουορντ του Ολυμπιακού

Χάρη στις εμφανίσεις του στον μαγικό κόσμο του NBA ο Σάσα Βεζένκοφ έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των υποστηρικτών των Σακραμέντο Κινγκς, με τα σχόλια για τον πρώην φόργουορντ του Ολυμπιακού στα social media να είναι ιδιαιτέρως κολακευτικά.

Μπορεί ο τεχνικός των Κινγκς, Μάικ Μπράουν, να μην δίνει και τόσο πολύ χρόνο συμμετοχής στον 28χρονο Βούλγαρο, αλλά οι φίλοι της ομάδας πιστεύουν πως πρέπει να δοθεί φανέλα βασικού στον Βεζένκοφ, καθώς πιστεύουν αρκετά στις ικανότητές του.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως η συνεργασία του πρώην «τεσσαριού» του Ολυμπιακού με τον Ντομάντας Σαμπόνις είναι εξαιρετική και αυτό συγκαταλέγεται στα θετικά, σύμφωνα με τους φίλους των Κινγκς.

Δείτε μερικά από τα σχόλια:

Time for a lineup change. Barnes out, vezenkov/lyles in. Shit I want monk to start over Huerter too — SacKings x SF49ers (@vang_tt) December 13, 2023

Let him start on back to backs. Kings need to change it up. — Michael crump (@Michaelbrian84) December 13, 2023

He needs to play more. Especially with Sabonis. He would get even more open looks with him — Ian McGarry (@IanMcGarry916) December 13, 2023

Would be nice to see him get more DHO’s with Sabonis instead of huerter. — Sass916 (@Sass9161) December 13, 2023

Can you please ask Mike Brown this question

“What exactly does it hurt to start Sasha, and have Barnes come off the bench.” — Sean Sheppard Jr (@Hsheppard97) December 13, 2023

Love that guy — Preemo_J (@UntitledDegen) December 13, 2023