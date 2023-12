Κινγκς – Νετς 131-118: Ηχηρή νίκη για το Σακραμέντο – Δεν αγωνίστηκε πολύ ο Βεζένκοφ

Κάνοντας νέο ρεκόρ τριπόντων (25 τρίποντα) οι Κινγκς επικράτησαν άνετα με 131-118 των Μπρούκλιν Νετς.

Ο ΝτιΆααρον Φοξ ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών με 29 πόντους (5/10 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 8 ασίστ. Ακολούθησε ο Κίγκαν Μάρι με 24 πόντους και ο Μαλίκ Μονκ με 21.

Όσον αφορά τώρα τον Σάσα Βεζένκοφ ο πρώην άσος του Ολυμπιακού δεν αγωνίστηκε έχοντας 2 πόντους και 5 ριμπάουντ σε 5 λεπτά συμμετοχής.

have no fear, Sasha Vezenkov is here 🫡 pic.twitter.com/gbn5qMaKW0

— Sacramento Kings (@SacramentoKings) December 12, 2023