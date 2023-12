Αποθέωση για Βεζένκοφ μετά την εμφάνιση απέναντι στους Σανς (pics)

Ο Σάσα Βεζένκοφ έκανε το καλύτερό του παιχνίδι μέχρι στιγμής στον «μαγικό» κόσμο του NBA με τη φανέλα των Σακραμέντο Κινγκς και βοήθησε τα μέγιστα στη νίκη της ομάδας του επί των Φοίνιξ Σανς (114-106).

Ο Βέζενκοφ είχε πολύ θετική παρουσία, καθώς τελείωσε το ματς με 14 πόντους, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 3 κλεψίματα, με 2/3 τρίποντα, 3/4 δίποντα και 2/2 βολές σε περίπου 20 λεπτά συμμετοχής.

Ο περσινός MVP της Euroleague δείχνει να βρίσκει τα πατήματά του στα τελευταία παιχνίδια και τέτοιες εμφανίσεις μπορούν να του δώσουν περισσότερο χρόνο στο ροτέισον του Μάικ Μπράουν.

Κάπως έτσι έκανε όλο το Twitter να τον αποθεώνει για τα κατορθώματά του ζητώντας να παίρνει ακόμη περισσότερο χρόνο στο παρκέ.

More minutes to Sasha Vezenkov. He might not have the quickness but he really reads well on D and he shoots amazingly from 3 ball.

— RK™ 🇵🇭 (@RovieNvrStops) December 9, 2023