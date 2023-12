Οι καλύτερες στιγμές του Βεζένκοφ απέναντι στους Σανς (vid)

Οι Σακραμέντο Κινγκς τα βρήκαν σκούρα στο πρώτο ημίχρονο αλλά κατάφεραν να φέρουν τα πράγματα έτσι όπως τα ήθελαν και στο τέλος πήραν τη νίκη με 114-106 κόντρα στους Φοίνιξ Σανς.

Ο Σάσα Βέζενκοφ είχε πολύ θετική παρουσία, καθώς τελείωσε το ματς με 14 πόντους, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 3 κλεψίματα, με 2/3 τρίποντα, 3/4 δίποντα και 2/2 βολές σε περίπου 20 λεπτά συμμετοχής.

Ο περσινός MVP της Euroleague δείχνει να βρίσκει τα πατήματά του στα τελευταία παιχνίδια και τέτοιες εμφανίσεις μπορούν να του δώσουν περισσότερο χρόνο στο ροτέισον του Μάικ Μπράουν.

