H Sienna Miller περιμένει κοριτσάκι – Το εντυπωσιακό εξώφυλλο στη Vogue

Η λαμπερή ηθοποιός Sienna Miller αποκάλυψε ότι περιμένει κοριτσάκι με τον σύντροφό της Oli Green στη συνέντευξή της για το τεύχος Ιανουαρίου της Vogue.

Στις εντυπωσιακές φωτογραφίες που συνόδευαν τη συνέντευξή της, η Sienna Miller αποκάλυψε τη φουσκωμένη κοιλίτσα της.

Η Sienna Miller μίλησε με ειλικρίνεια για την εγκυμοσύνη της, επισημαίνοντας πως ήταν κάτι που ήρθε στη ζωή της χωρίς να το έχει προγραμματίσει.

Ανέφερε, ωστόσο, πως αισθάνεται πιο προετοιμασμένη ψυχολογικά συγκριτικά με την πρώτη της γέννα.

