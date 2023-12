Πέθανε ο βραβευμένος με Emmy ηθοποιός Andre Braugher

Στα 61 του χρόνια έφυγε από τη ζωή ο βραβευμένος ηθοποιός Andre Braugher μετά από μάχη με σύντομη ασθένεια.

Ο Andre Braugher πρωταγωνιστούσε στην τηλεοπτική κωμωδία «Brooklyn Nine-Nine» και στο αστυνομικό δράμα του 1990 «Homicide: Life on the Street».

Είχε πρωταγωνιστήσει στο πλευρό του Andy Samberg στην αστυνομική σάτιρα «Brooklyn Nine-Nine» για οκτώ σεζόν, από το 2013 έως το 2021.

Είχε τον ρόλο του Captain Ray Holt για τον οποίο έλαβε τέσσερις υποψηφιότητες για Emmy και δύο βραβεία Critics Choice για τον καλύτερο ηθοποιό σε κωμική σειρά.

I can’t tell you how many times I’ve watched Brooklyn 99 from start to finish, but every single time Andre Braugher as Raymond Holt outperformed…R.I.P 💔 https://t.co/fdhk9rYarm

I’m saddened to hear of Andre Braugher’s passing 😭. I first saw him in Homicide: Life on the Street where he was electrifying. That show plus Gideon’s Crossing & Brooklyn Nine-Nine are my trio of favorite shows he starred in. #HLOTS #GideonsCrossing #Brooklyn99 https://t.co/55cbAwpk2A pic.twitter.com/Wx4zjNfHOr

