Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Θα παρευρεθεί στην ορκωμοσία του νέου προέδρου της Αργεντινής του ακροδεξιού Χαβιέρ Μιλέι

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι μεταβαίνει στην Αργεντινή για να παραστεί στην ορκωμοσία του εκλεγμένου προέδρου της λατινοαμερικάνικης χώρας Χαβιέρ Μιλέι, ανέφερε το βράδυ του Σαββάτου η ουκρανική προεδρία.

Με ανάρτηση στο Χ ο Ζελένσκι τόνισε πως συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της αφρικανικής χώρας Πράσινο Ακρωτήρι και βρίσκεται καθ’ οδόν για την Αργεντινή.

«Καθ’ οδόν προς την Αργεντινή, συναντήθηκα με τον πρωθυπουργό του Πράσινου Ακρωτηρίου, Ουλίσες Κορέια. Η πρώτη συνάντηση ηγετών στην ιστορία των διμερών μας σχέσεων. Η φωνή του Πράσινου Ακρωτηρίου είναι μια φωνή δημοκρατίας και υποστήριξης προς εμάς στα Ηνωμένα Έθνη, εγκρίνοντας ψηφίσματα που είναι ζωτικής σημασίας για την Ουκρανία.

Ευχαρίστησα τον πρωθυπουργό για την υποστήριξη της ανθρωπιστικής πρωτοβουλίας «Σιτάρι από την Ουκρανία» και κάλεσα το Πράσινο Ακρωτήρι να συμμετάσχει στην εφαρμογή του #PeaceFormula της Ουκρανίας».

On my way to Argentina, I met with the Prime Minister of Cabo Verde @UlissesCorreiaa. The first meeting of leaders in the history of our bilateral relations.

Cabo Verde’s voice is one of democracy and support for us in the UN, endorsing resolutions that are crucial for Ukraine.… pic.twitter.com/s1Ggid0hqF

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 9, 2023