Μια τιμωρία που… θύμωσε την Έβερτον

Η Έβερτον έδωσε μεγάλη «μάχη» την περασμένη αγωνιστική περίοδο για ν’ αποφύγει τον υποβιβασμό και τελικά κατάφερε να παραμείνει στην Πρέμιερ Λιγκ, αφού όμως πρώτα «καρδιοχτύπησε» τους οπαδούς της.

Όταν πριν από λίγο καιρό ανακοινώνονταν η ποινή αφαίρεσης δέκα βαθμών από τα «ζαχαρωτά», λόγω παραβιάσεων οικονομικών όρων σε προηγούμενες σεζόν, όλοι πίστεψαν πως αυτή την φορά η προσπάθεια της Έβερτον για παραμονή στην Πρέμιερ Λιγκ δεν θα είχε αίσιο τέλος.

Δέκα βαθμοί δεν είναι… παίξε γέλασε, ειδικά όταν αναφέρεται κάποιος στην Πρέμιερ Λιγκ, το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως πολλοί άρχισαν να ποντάρουν σε υποβιβασμό των «ζαχαρωτών», πριν καν εκδικαστεί η έφεση που έχει ασκήσει η διοίκηση του συλλόγου, θεωρώντας πως μετά από την συγκεκριμένη ποινή η Έβερτον δεν θα μπορούσε να «σηκώσει κεφάλι».

Κι όμως, στις τέσσερις γραμμές ενός ποδοσφαιρικού γηπέδου όλα είναι πιθανά και η Έβερτον βρήκε τρόπο να «γυρίσει το κουμπί», πετυχαίνοντας πολύ σημαντικές νίκες.

Οι οργισμένες διαμαρτυρίες και η συσπείρωση

Η επιβολή της αυστηρής τιμωρίας στην ομάδα του Λίβερπουλ, προκάλεσε κύμα οργής στις τάξεις των οπαδών του αγγλικού συλλόγου. Υπήρξαν έντονες διαμαρτυρίες κατά της συγκεκριμένης απόφασης, ειδικά μάλιστα από την στιγμή που η Μάντσεστερ Σίτι αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για πολλές παραβάσεις οικονομικού περιεχομένου, αλλά δεν έχει τιμωρηθεί.

Η Έβερτον όμως δεν το έβαλε κάτω. Όχι μόνο κατάφερε να «σηκώσει κεφάλι», αλλά με τις νίκες που έχει πετύχει, αναρωτιέται εύλογα κάποιος αν η ποινή που της επιβλήθηκε λειτούργησε… ευεργετικά για την ομάδα του Σον Ντάις.

Αυτό λοιπόν που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι η αντίδραση που έβγαλε ο οργανισμός της Έβερτον από την στιγμή που ανακοινώθηκε η ποινή της αφαίρεσης των δέκα βαθμών.

Ο αγγλικός σύλλογος έγινε μια «γροθιά» και παίζει στο 100% όλα τα παιχνίδια, έχοντας τρεις νίκες στα ισάριθμα τελευταία παιχνίδια της Πρέμιερ Λιγκ.

Αποθέωση μετά τη νίκη κόντρα στην Τσέλσι

Σήμερα το απόγευμα η Έβερτον πέτυχε μια σπουδαία νίκη επί της Τσέλσι με 2-0 και στο Γκούντισον Παρκ στήθηκε ένα «τρελό» πάρτι από τους οπαδούς των «ζαχαρωτών».

Στο φινάλε της αναμέτρησης ο κόσμος αποθέωσε τον προπονητή και τους παίκτες της ομάδας για την τεράστια προσπάθεια που έχουν κάνει το τελευταίο διάστημα και όλοι περιμένουν την εκδίκαση της έφεσης.

WE ARE EVERTON FOOTBALL CLUB !! WE SHALL NOT BE MOVED 💙💙 😅🎩⚽️ pic.twitter.com/RQumcbeHWm

Ήταν ένα μοναδικό standing ovation από τους φιλάθλους των γηπεδούχων στις εξέδρες του γηπέδου, με τον κόσμο να δείχνει την αφοσίωσή του στην ομάδα του Λίβερπουλ.

Βεβαίως θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι για ακόμα μια φορά υπήρξαν πολλές και έντονες αντιδράσεις από τους οπαδούς της Έβερτον, πριν την έναρξη της αναμέτρησης με τους λονδρέζους.

Διαμαρτυρίες που αποτελούν ένα μέρος… τελετουργικού πλέον πριν από κάθε παιχνίδι του αγγλικού συλλόγου, από την στιγμή που ανακοινώθηκε η τιμωρία.

Οι οπαδοί του αγγλικού συλλόγου ύψωσαν πανό κατά της Πρέμιερ Λιγκ κι έκαναν αναφορές σε φαινόμενα διαφθοράς, καθώς καταγγέλλουν ότι στην περίπτωση της Έβερτον οι αρχές εξάντλησαν την αυστηρότητά τους ενώ σε ότι έχει να κάνει με την Σίτι δεν έγινε το παραμικρό.

Since the 10 points deduction Everton has clawed 9 of them back.

The Evertonians, the team and the manager are united as one. pic.twitter.com/pucrzG3gRD

— Tony Scott (@Tony_Scott11) December 10, 2023