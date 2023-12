Η κατρακύλα που δεν έχει τέλος και δυο ματς «φωτιά»

Τα πράγματα για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν πάνε καλά ή για να ακριβολογούμε πάνε απ’ το κακό στο χειρότερο.

Οι οπαδοί της αγγλικής ομάδας μπορούν πλέον να τα περιμένουν όλα και ένα χαρακτηριστικό απόγευμα της κατρακύλας δίχως τέλος, ήταν η εμφάνιση και η ήττα από την Μπόρνμουθ στο Ολντ Τράφορντ.

Και τι ήττα, με σκορ 3-0 και τους φιλοξενούμενους να έχουν δοκάρι και ακυρωθέν γκολ.

Αυτή και μόνο η πρόταση είναι αρκετή για να περιγράψει την εικόνα της αναμέτρησης και την ανυπαρξία της ομάδας του Τεν Χαγκ.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παραπαίει, οι φωνές διαμαρτυρίας και η σκληρή κριτική «σαρώνουν» τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το μέλλον δεν προμηνύεται ευοίωνο.

Η Γιουνάιτεντ είναι με την πλάτη στον «τοίχο» και το κλίμα στο «θέατρο των ονείρων» είναι πολύ βαρύ, ειδικά μετά την ήττα από την Μπόρνμουθ με 3-0. Κανένα παιχνίδι δεν μπορεί να θεωρηθεί εύκολο για την ομάδα του Τεν Χαγκ και η συνέχεια αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Το σίγουρο πάντως είναι ότι έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση, τα δύο παιχνίδια που ακολουθούν είναι κάτι παραπάνω από σημαντικά, καθώς αφορούν από την μία το ευρωπαϊκό μέλλον της Γιουνάιτεντ και από την άλλη το πρεστίζ του συλλόγου.

Και μιλάμε φυσικά για δύο παιχνίδια «φωτιά», απέναντι σε Μπάγερν για το Τσάμπιονς Λιγκ και Λίβερπουλ για την Πρέμιερ, τα αποτελέσματα των οποίων ενδεχομένως να προκαλέσουν και συνταρακτικές εξελίξεις.

