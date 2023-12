Λίβερπουλ: Τα παιδιά της... ανατροπής (pics+vids)

Στην κορυφή της βαθμολογίας της Premier League φιγουράρει πλέον η Λίβερπουλ.

Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ μετά από 16 αγωνιστικές έχει μαζέψει 37 βαθμούς (11/4/1) και είναι στην πρώτη θέση, έχοντας έναν βαθμό διαφορά από την Αρσεναλ και επτά από τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία έχει, όμως, ένα παιχνίδι λιγότερο (σ.σ παίζει με τη Λούτον). Οι Reds έχουν μπει δυναμικά στο κόλπο για την κατάκτηση του τίτλου.

Όπως στη χθεσινή εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κρίσταλ Πάλας. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 57’ με πέναλτι του Ματετά, αλλά οι φιλοξενούμενοι με γκολ των Σαλάχ στο 76’ και Έλιοτ στο 90’ γύρισαν τούμπα το παιχνίδι και έφτασαν στο τρίποντο της νίκης, που τους έχει φέρει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Another dramatic late winner 🤩

Watch bitesize highlights of our 2-1 victory away at Crystal Palace for free on @LFCTV GO now 📺

— Liverpool FC (@LFC) December 9, 2023