Διακοπή στο Γρανάδα-Μπιλμπάο: Φίλαθλος υπέστη καρδιακή προσβολή

Σοκ στις εξέδρες του «Εστάδιο Νουέβο Λος Κάρμενες». Η αναμέτρηση της Γρανάδας με τη Μπιλμπάο διακόπηκε στο 22ο λεπτό αφού ένας φίλαθλος των γηπεδούχων υπέστη έμφραγμα.

Αυτός με τη σειρά του διέκοψε την αναμέτρηση και ειδοποίησε τους υπεύθυνους της ομάδας από την Ανδαλουσία προκειμένου να δοθούν στον άτυχο φίλαθλο οι πρώτες βοήθειες. Αμέσως στο σημείο έσπευσαν οι οι γιατροί της Γρανάδα, που έκαναν καρδιοαναπνευστική ανάνηψη στον φίλαθλο.

Την ίδια ώρα οι παίκτες των δύο ομάδων πήγαν προς τα αποδυτήρια, μέχρι οι γιατροί να εξετάσουν τον φίλαθλο των γηπεδούχων.

Οι πρώτες βοήθειες δόθηκαν όσο οι υπόλοιποι φίλαθλοι κρατούσαν ένα λευκό σεντόνι γύρω από το σημείο, ώστε να μην υπάρχουν τηλεοπτικά πλάνα. Ο φίλος της Γρανάδα μεταφέρθηκε στο ιατρείο του γηπέδου και στην συνέχεια διακομίστηκε στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

The game between Granada and Athletic Club has stopped due to a fan in the stands who’s suffering from cardiac arrest, medical services are currently trying to resuscitate him. 🙏

The alert was given by Athletic Club goalkeeper Unai Simon who warned the referee. 👏🇪🇸

[@DAZN_ES] https://t.co/lfKyDaE3nC

— LaLigaExtra (@LaLigaExtra) December 10, 2023