Ισραήλ – Χαμάς: «Η σφαγή των αμάχων πρέπει να σταματήσει» – Νέοι αδιάκριτοι βομβαρδισμοί στη Γάζα

Το Ισραήλ συνεχίζει τους σφοδρούς και αδιάκριτους βομβαρδισμούς σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας, με τους Παλαιστίνιους και ανθρωπιστικές οργανώσεις να καταγγέλλουν ότι δεν υπάρχει πουθενά ασφαλές σημείο στον πολιορκημένο θύλακα.

Η ειδική απεσταλμένη του ΟΗΕ είπε ότι η «σφαγή των αμάχων πρέπει να σταματήσει», με τα νοσοκομεία στη Γάζα να μην μπορούν να αντεπεξέλθουν αφού οι τραυματίες περιθάλπονται ακόμα και στο πάτωμα.

Η Χαμάς υποστηρίζει ότι δεν θα μπει σε διαπραγματεύσεις αν δεν σταματήσει η ισραηλινή επίθεση. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι «μόνο ο στρατός μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια στη μεταπολεμική Γάζα».

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε, ειδική απεσταλμένη του ΟΗΕ στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, δήλωσε ότι τίποτα «εκτός από καθαρή τρέλα» δεν θα μπορούσε να δικαιολογήσει τη «σφαγή αμάχων» του Ισραήλ στη Γάζα.

«Δεν υπάρχουν πλέον λειτουργικά νοσοκομεία. Δεν υπάρχουν άλλα φάρμακα. Δεν υπάρχουν άλλες λέξεις», έγραψε η Αλμπανέζε στο X.

No more functioning hospitals.

No more medications.

No more words.

This massacre of civilians must be stopped. There is nothing, absolutely nothing (other than pure madness) that can justify THIS. https://t.co/RORFfmsedc

— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) December 5, 2023