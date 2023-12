Δυτική Όχθη: Ισραηλινοί στρατιώτες πυροβολούν εν ψυχρώ Παλαιστίνιο με διανοητική υστέρηση (βίντεο)

Ο Τάρεκ αμπού Αμπέντ, άτομο με νοητική υστέρηση και γνωστός στους φίλους και την οικογένειά του ως «Ghazzawi» (σ.σ. «Γαζαίος» ή «Γαζιώτης» αν το ελληνοποιούσαμε), πήγαινε στο σπίτι του την Τρίτη όταν τον σταμάτησαν τρεις Ισραηλινοί στρατιώτες και του ζήτησαν τα στοιχεία του, δήλωσε ο αδελφός του Τάρεκ, Ντία αμπού Αμπέντ, στο CNN τηλεφωνικά την Τρίτη.

«Όποιος συναντήσει τον Tarek μπορεί να καταλάβει αμέσως ότι έχει ειδικές ανάγκες», δήλωσε ο Ντία αμπού Αμπέντ. «Ο εγκέφαλός του λειτουργεί όπως ενός παιδιού».

Όταν ο Τάρεκ αμπού Αμπέντ είπε στους άνδρες ότι δεν είχε ταυτότητα και πλησίασε προς τον έναν να του μιλήσει, ένας εξ αυτών πυροβόλησε τον Τάρεκ στο πόδι, σύμφωνα με τον αδελφό του και το βίντεο.

Το CNN εντόπισε γεωγραφικά το περιστατικό κοντά στην πόλη Sidet Qalqas, νότια της Χεβρώνας.

Το βίντεο, το οποίο έχει γυριστεί σχετικά κοντά στο περιστατικό, φαίνεται να δείχνει τις στιγμές αφού ο Τάρεκ δήλωσε ότι δεν είχε ταυτότητα. Δείχνει τρεις άνδρες με στρατιωτικές στολές να στέκονται πάνω από έναν άνδρα που είναι γονατισμένος, και δίπλα σε έναν άνδρα με κόκκινο πουκάμισο, ο οποίος αναγνωρίστηκε από τον Ντία ως φίλος του Τάρεκ.

«Ο άνδρας στο βίντεο που φοράει κόκκινα ρούχα ήρθε να τον υπερασπιστεί για να πει στους Ισραηλινούς στρατιώτες ότι ο αδελφός μου είναι άτομο με ειδικές ανάγκες», δήλωσε ο Ντία αμπού Αμπέντ. «Είναι γνωστός στην κοινότητα για τις διανοητικές του αναπηρίες. Οι στρατιώτες αρνήθηκαν να τον ακούσουν».

Οι άνδρες είχαν τα τουφέκια τους στραμμένα προς τον Τάρεκ Αμπού Αμπέντ και ακούγονται φωνές. Ο Αμπού Αμπέντ φαίνεται να προσπαθεί να σηκωθεί όρθιος, ενώ αρκετοί κάτοικοι της περιοχής τον παρακολουθούν. Στη συνέχεια σηκώνεται και πλησιάζει έναν από τους άνδρες, φαινομενικά ταραγμένος. Στη συνέχεια, ένας δεύτερος άνδρας πλησιάζει τον Αμπού Αμπέντ από πίσω.

Ακούγεται ένας πυροβολισμός και ο Αμπού Αμπέντ πέφτει στο έδαφος. Στριφογυρίζει από τον πόνο, καθώς δύο από τους άνδρες συνεχίζουν να τον σημαδεύουν με τα όπλα τους.

