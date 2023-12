Χαμάς: Οι μισοί διοικητές της στη Λωρίδα της Γάζας είναι νεκροί, λέει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διαβεβαίωσε χθες Τρίτη το βράδυ πως οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του σκότωσαν περίπου τους μισούς από τους διοικητές μονάδων της Χαμάς κατά τη διάρκεια των αεροπορικών και χερσαίων επιχειρήσεων που διεξάγουν στη Λωρίδα της Γάζας από την 7η Οκτωβρίου.

Ο στρατός του Ισραήλ κάνει την υπόθεση πως η Χαμάς έχει συνολικά 24 μονάδες που πολεμούν στη Γάζα, μιλά για «τάγματα», με περίπου 1.000 μέλη το καθένα.

Σύντομα, δεν θα υπάρχει ούτε μια από αυτές τις μονάδες ικανή να απειλήσει το Ισραήλ, διαβεβαίωσε από την πλευρά του ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ, ο οποίος εκφράστηκε στην ίδια συνέντευξη Τύπου με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Χαμάς σταδιακά χάνει τον έλεγχο στη Λωρίδα της Γάζας.

«Δεν θα ξεχάσουμε, ούτε θα συγχωρήσουμε», είπε ο κ. Νετανιάχου, δυο μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς με έναυσμα την άνευ προηγουμένου επίθεση μαχητών του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου.

Η σχετική ανάρτηση των IDF:

Our forces continue to operate against Hamas’ leadership in Gaza:

🔴IDF forces eliminated several Hamas commanders and operatives of the Northern Gaza Strip Brigade—the second largest brigade of Hamas—who were hiding in a tunnel located near the Indonesian Hospital during the… pic.twitter.com/mydADVsJaX

— Israel Defense Forces (@IDF) December 6, 2023