Ισραήλ – Χαμάς: «Κόλαση επί γης» η Γάζα, και στον βορρά και στον νότο – Ισραηλινές επιδρομές στη Δυτική Όχθη

Δεν έχει τέλος το αιματοκύλισμα στη Γάζα, με το Ισραήλ να έχει ανακοινώσει ότι επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του και στον νότο της Λωρίδας, ενώ βομβαρδίζει σε ολόκληρη την επικράτειά της.

Το Ιράν προειδοποιεί για «επέκταση του πολέμου», ωστόσο η ισραηλινή μυστική υπηρεσία Σιν Μπετ δήλωσε ότι θα βρει τους ηγέτες της Χαμάς και θα τους εκτελέσει όπου και να βρίσκονται.

Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στα σύνορα Ισραήλ και Λιβάνου ανάμεσα σε IDF και Χεζμπολάχ.

Έξι υπήκοοι της Ταϊλάνδης που κρατούνταν όμηροι στη Γάζα από τη Χαμάς αναμένεται να επιστρέψουν στην πατρίδα τους τη Δευτέρα το απόγευμα, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της ασιατικής χώρας.

Η ομάδα των πρώην ομήρων αναρρώνει στο Ισραήλ από τότε που οι Ταϊλανδοί αξιωματούχοι διαπραγματεύτηκαν την απελευθέρωσή τους στο πλαίσιο των ανταλλαγών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της επταήμερης παύσης των μαχών.

Τουλάχιστον εννέα Ταϊλανδοί παραμένουν αιχμάλωτοι στη Γάζα μεταξύ των 32 που απήχθησαν κατά τη διάρκεια των επιθέσεων της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

#BangkokPost: The Ministry of Foreign Affairs (MFA) is pressing ahead with negotiations to help the remaining nine Thai hostages captured by Hamas as six more Thai workers recently released from captivity are due to arrive back in Thailand on Monday. #Thailand #israel #hamas… pic.twitter.com/kzdV3sMT4w

— Bangkok Post (@BangkokPostNews) December 4, 2023