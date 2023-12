ΠΟΥ: Ανανεώνει την έκκληση για την προστασία των αμάχων και των νοσοκομείων στη Γάζα

Ο ΠΟΥ προειδοποίησε ότι οι εντεινόμενες χερσαίες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη νότια Γάζα, «είναι πιθανό να αποκόψουν χιλιάδες ανθρώπους από την υγειονομική περίθαλψη».

«Καθώς όλο και περισσότεροι άμαχοι στη νότια Γάζα λαμβάνουν εντολές άμεσης εκκένωσης και αναγκάζονται να μετακινηθούν, όλο και περισσότεροι άνθρωποι συγκεντρώνονται σε μικρότερες περιοχές, ενώ τα εναπομείναντα νοσοκομεία στις περιοχές αυτές λειτουργούν χωρίς επαρκή καύσιμα, φάρμακα, τρόφιμα, νερό ή προστασία των εργαζομένων στον τομέα της υγείας», αναφέρει.

Σε ανακοίνωσή της, η υπηρεσία του ΟΗΕ ανέφερε επίσης:

«Περίπου 1,9 εκατομμύρια άνθρωποι, ή σχεδόν το 80% του πληθυσμού της Γάζας των 2,3 εκατομμυρίων, είναι εσωτερικά εκτοπισμένοι.

Μόνο 18 νοσοκομεία εξακολουθούν να λειτουργούν σε ολόκληρο τον πολιορκημένο θύλακα- τρία παρέχουν βασικές πρώτες βοήθειες, ενώ τα υπόλοιπα παρέχουν μόνο μερικές υπηρεσίες».

WHO appeals for protection of the health system from further attacks and degradation of its capacity

Once again, nowhere is safe in #Gaza.

WHO is gravely concerned about the resumption of hostilities, including heavy bombardment in Gaza, and reiterates its appeal to Israel to… pic.twitter.com/b7EZ1gfddZ

— World Health Organization (WHO) (@WHO) December 4, 2023