Ισραήλ – Χαμάς: Συνεχίζεται το αιματοκύλισμα – Πολύνεκροι ισραηλινοί βομβαρδισμοί σε βόρεια και νότια Γάζα

Δεν έχει τέλος το αιματοκύλισμα με το Ισραήλ να συνεχίζει τους βομβαρδισμούς σε βόρεια και νότια Γάζα , βάζοντας στο στόχαστρο προσφυγικούς καταυλισμούς και νοσοκομεία μετά τη λήξη της εκεχειρίας την Παρασκευή το πρωί.

Μόνο το Σάββατο οι IDF ανακοίνωσαν ότι έπληξαν «400 στόχους», με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δεκάδες άμαχοι.

Το Ισραήλ απέσυρε τους διαπραγματευτές του από το Κατάρ, η Χαμάς δεν δέχεται να απελευθερώσει άλλους ομήρους αν δεν σταματήσει η επίθεση στη Γάζα, ενώ στην Ντόχα έφτασε ο Εμανουέλ Μακρόν για να πιέσει για επαναφορά της εκεχειρίας.

Παρά τις άσχημες καιρικές συνθήκες διαδηλωτές στη Φινλανδία οργάνωσαν αντιπολεμική κινητοποίηση, απαιτώντας την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Δείτε σχετικό βίντεο:

People in Finland organized a protest in the city of Turku in support of Gaza, demanding an end to the bombing of the region. pic.twitter.com/nRsJ3EgbnZ

— Quds News Network (@QudsNen) December 2, 2023