Ένας Ισραηλινός πολίτης που πυροβολήθηκε εν ψυχρώ από Ισραηλινούς στρατιώτες, οι οποίοι τον πέρασαν για «ένοπλο τρομοκράτη» στην Ιερουσαλήμ, πέθανε από τα τραύματα που υπέστη κατά το περιστατικό το πρωί της Πέμπτης, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το νοσοκομείο Σααρέι Ζέντεκ.

Ο Γιουβάλ Ντορόν Κάστλμαν θα γινόταν 38 ετών την Παρασκευή. Το νοσοκομείο αναφέρει ότι οι γιατροί εργάζονταν επί ώρες για να σώσουν τη ζωή του αφού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κρίσιμα τραύματα.

Το πρωί της Πέμπτης, ο Κάστλμαν πήδηξε έξω από το αυτοκίνητό του αφού είδε δύο ένοπλους να ανοίγουν πυρ εναντίον ανθρώπων σε μια στάση λεωφορείου, σε μια επίθεση που αργότερα ανέλαβε η Παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς. Ο ίδιος και δύο στρατιώτες εκτός υπηρεσίας άνοιξαν πυρ εναντίον των επιτιθέμενων, σκοτώνοντάς τους, αλλά οι στρατιώτες έστρεψαν στη συνέχεια τα όπλα τους εναντίον του Κάστλμαν, νομίζοντας ότι ήταν ένας από τους επιτιθέμενους.

Ο κάτοικος της περιοχής Μεβεσερέτ Σιών «παλαιότερα υπηρετούσε στις υπηρεσίες ασφαλείας, ήταν πάντα ήρωας και ο πρώτος που έπεφτε στη δράση για να σώσει μια ζωή, όπως έκανε αυτή τη φορά», αναφέρει το νοσοκομείο σε ανακοίνωσή του.

Είναι περίεργο πως το νοσοκομείο βγάζει ανακοίνωση σχετικά με την ζωή του θύματος, τον τρόπο που πέθανε και το παρελθόν του, καθώς καμία ιατρική μονάδα δεν δύναται να έχει αυτές τις πληροφορίες.

Ο Γιουβάλ Ντορόν Κάστλμαν που συμμετείχε στον αφοπλισμό του ενός δράστη, δολοφονήθηκε από τον στρατό του Ισραήλ, παρότι είχε παραδοθεί, είχε πέσει στα γόνατα και είχε σηκώσει τα χέρια ψηλά.

