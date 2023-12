Ο Χάαλαντ είναι αντιμέτωπος με τιμωρία για το ξέσπασμά του στον διαιτητή

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ απειλείται με τιμωρία από την Αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία μετά τη συμπεριφορά του στον χθεσινό αγώνα της Μάντσεστερ Σίτι με την Τότεναμ στο «Έτιχαντ» και το ξέσπασμά του κατά του διαιτητή Σάιμον Χούπερ.

Γενικά οι Πολίτες έχουν παράπονα από τη χθεσινή διαιτησία του Άγγλου ρέφερι, όμως το ξέσπασμα του Νορβηγού επιθετικού ήρθε στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης όταν ο Χούπερ δεν άφησε πλεονέκτημα σε ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου, αν και ο Γκρίλις έβγαινε σε τετ α τετ απέναντι στον Βικάριο κι ενώ αρχικά είχε δείξει πως θα αφήσει την φάση να εξελιχθεί.

Οι παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι περικύκλωσαν τον Χούπερ, εκφράζοντας τα παράπονά τους και του ζήτησαν εξηγήσεις για την απόφασή του αυτή. Ο Χάαλαντ όμως, με τη λήξη της αναμέτρησης φαίνεται να μίλησε άσχημα στον διαιτητή της αναμέτρησης, ενώ αργότερα ανέβασε κι ένα tweet στον προσωπικό του λογαριασμό θέλοντας να εκφράσει την οργή του.

Ο 23χρονος αστέρας αναμένεται να τιμωρηθεί από την FA, και τις επόμενες μέρες ενδέχεται να γίνει γνωστό το μέγεθος της ποινής.

Erling Haaland faces an FA charge after blasting referee Simon Hooper following Manchester City’s six goal thriller with Tottenham at the Etihad.

