Η φάση που εξόργισε τη Σίτι: Ο Χούπερ έκοψε το τετ α τετ για να δώσει φάουλ στον Χάαλαντ (pic, vid)

Η διαιτησία της φετινής Premier League συνεχίζουν να προκαλούν αντιδράσεις, με την Μάντσεστερ Σίτι να φωνάζει δίκαια στις καθυστερήσεις για φάουλ που σφυρίχτηκε… υπέρ της.

Σε ακόμη ένα εντυπωσιακό παιχνίδι η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα δεν μπόρεσε να φτάσει στη νίκη για τρίτο συνεχόμενο ματς, μένοντας στο 3-3 με την Τότεναμ, με παράπονα για την διαιτησία στο φινάλε.

Λίγο μετά την ισοφάριση του Κολουσέφσκι σε 3-3 στο 90′, ο Χάαλαντ δέχθηκε μαρκάρισμα στο 94′ από τον Έμερσον στο χώρο της μεσαίας γραμμής, όμως σηκώθηκε πολύ γρήγορα και έβγαλε την κάθετη πάσα στον Τζακ Γκρίλις που έφευγε μόνος του απέναντι στον Βικάριο.

Ο διαιτητής του αγώνα, Σάιμον Χούπερ, προχώρησε σε ένα σφύριγμα που σήκωσε «θύελλα» διαμαρτυρίας από την πλευρά των «Πολιτών», καθώς υπέδειξε φάουλ υπέρ της Σίτι, διακόπτοντας την επίθεση των γηπεδούχων, που είχαν τεράστια ευκαιρία για το 4-3.

Μάλιστα όπως φαίνεται ξεκάθαρα από το βίντεο της μετάδοσης, ο Χούπερ με το που γίνεται το φάουλ και ο Χάαλαντ σηκώνεται ακαριαία, δείχνει πλεονέκτημα υπέρ της Σίτι (επομένως να συνεχιστεί κανονικά η φάση) και με το που καταλήγει η πάσα στον Γκρίλις σφυρίζει φάουλ, διακόπτοντας τη φάση στη μέση.

In the 94th minute, Haaland was fouled and the referee called advantage for a moment but then blew the whistle when Grealish was on a breakaway.

Haaland could not believe it 🤬 pic.twitter.com/F0LCwEPcNP

