Η Μάντσεστερ Σίτι οδηγείται σε δίκη για τις 115 οικονομικές παραβάσεις στην Premier League

Η Μάντσεστερ Σίτι συμφώνησε να τεθεί απέναντι σε μία ανεξάρτητη επιτροπή που θα οριστεί, σύμφωνα με πληροφορίες της βρετανικής εφημερίδας «Dialy Mail», καθώς κατηγορείται για 115 παραβάσεις οικονομικού χαρακτήρα στην Premier League.

Οι «Πολίτες» θα κληθούν να υπερασπιστούν την ομάδα τους κόντρα στην Premier League στα τέλη του 2024, σε περίπου ένα χρόνο από τώρα, με σκοπό να κριθεί αθώα για 115 παραβάσεις για την περίοδο 2009 – 2018, πάνω στην οποία έχει γίνει έρευνα, από τον Φεβρουάριο του 2018 έως και το 2023.

Η Σίτι κινδυνεύει άμεσα με μεγάλα χρηματικά πρόστιμα, αφαίρεση βαθμών και απαγόρευση μεταγραφών. Οι ποινές μπορεί να είναι αρκετά αυστηρές, αν λάβουμε υπόψιν και την τιμωρία που επιβλήθηκε στην Έβερτον με αφαίρεση 10 βαθμών, με μόλις 1 παράβαση.

Αυτή τη στιγμή η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο της κατάθεσης μαρτύρων, διαδικασία που θα συνεχιστεί μέχρι την άνοιξη και εφόσον η δίκη πραγματοποιηθεί στην ώρα της, τότε θα έχει ληφθεί απόφαση ως το καλοκαίρι του 2025.

Η ομάδα του Γκουαρντιόλα θα έχει το δικαίωμα να κάνει έφεση πάνω στην οποιαδήποτε απόφαση, όπως είχε κάνει και στο παρελθόν, που είχε επιβληθεί τιμωρία της από τη UEFA, με την απόφαση να αλλάζει στο Αθλητικό Δικαστήριο.

