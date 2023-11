Η Έβερτον άνοιξε τον… ασκό του Αιόλου – Πάει φουλ για υποβιβασμό η Μάντσεστερ Σίτι αν κριθεί ένοχη

Ακόμη δεν έχει κάτσει η… σκόνη από την αφαίρεση των δέκα βαθμών από την Έβερτον για παραβίαση των οικονομικών κανόνων της Premier League και φαίνεται πως οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες και συνεχείς στο «Νησί».

Πιο συγκεκριμένα η τιμωρία των «ζαχαρωτών» όπως όλα δείχνουν θα ανοίξει τον δρόμο και για τις υπόλοιπες με την Μάντσεστερ Σίτι και την Τσέλσι να είναι ήδη στο… σκαμνί.

Οι δύο ομάδες βρίσκονται στο στόχαστρο της λίγκας και εφόσον κριθούν ένοχες τότε ο υποβιβασμός είναι κάτι παραπάνω από ορατός.

🚨 Manchester City are being warned they could face their D-day over financial fair play as early as next year – and «all hell will break loose» if they lose.

