Νορβηγία: Άνδρας βουτά από τα 40,5 μέτρα στα παγωμένα νερά με την κοιλιά

Ένα απίστευτο ρεκόρ έκανε ένας άνδρας στη Νορβηγία. Ο Ken Stornes κατέγραψε ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ, όταν έκανε βουτιά από ύψος 40,5 μέτρων.

Ο ίδιος ανέβασε το βίντεο της βουτιάς του σε όλα του τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου έγραψε χαρακτηριστικά πως «για άλλη μια φορά επιστρέφουμε το παγκόσμιο ρεκόρ κατάδυσης στη Νορβηγία, όπου και ανήκει».

Ο Ken Stornes χαρακτηρίστηκε ως «τρελός» από τους 496.000 ακολούθους του στο Instagram με αφορμή τα συγκλονιστικά βίντεο που μοιράστηκε στο διαδίκτυο.

Στο βίντεο φαίνεται ο Ken Stornes να στέκεται σε μια ξύλινη πλατφόρμα και να πηδά στον γεμάτο με πάγο Στριν της Νορβηγίας, με την κοιλιά του.

Η βουτιά του θανάτου εφευρέθηκε στη Νορβηγία και αποτελεί ένα είδος extreme κατάδυσης στην οποία εκείνος που βουτά στο νερό πρέπει να προσγειωθεί με την κοιλιά. Κάτι ιδιαίτερα επώδυνο.

Ken Stornes has set a new death jump world record.

He jumped from 40.5 meter (132 ft) into the cold waters of Stryn, Norway.

Death diving was created in Norway and is a form of extreme freestyle diving in which the diver lands belly first. pic.twitter.com/cGamHL2ajb

