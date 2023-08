Ο άνδρας, ο οποίος δεν φαίνεται να διέμενε στο ξενοδοχείο, πιστεύεται ότι ανέβηκε με ανελκυστήρα υπηρεσίας στην ταράτσα.

Χτύπησε τη μαρκίζα του ξενοδοχείου με αποτέλεσμα το σώμα του να διαμελιστεί, ανέφεραν πηγές, ενώ φορούσε πιτζάμες.

«A man dressed in pajamas has jumped to his death from the roof of the 750ft Deutsche Bank Center – before plunging through the front of the Mandarin Oriental.

The victim was sliced in half before hitting the busy New York City sidewalk’https://t.co/WRRE5Yvhgh

— James Gatz (@thegreatgasfee) August 18, 2023