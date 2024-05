Τουρίστες παρήγγειλαν πίτσες σε χιονοδρομικό κέντρο – Το αστρονομικό ποσό που κόστισαν

Το χειμώνα είναι στις ομορφιές του και έχει την τιμητική του, καθώς πρόκειται για τον πιο περιζήτητο χειμερινό προορισμό των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο λόγος για το Άσπεν του Κολοράντο, που κάθε χρόνο κατακλύζεται από διάσημους που σπεύδουν εκεί για τις αποδράσεις τους και για να κάνουν σκι στο χιονοδρομικό κέντρο.

Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο ότι ονομάζεται και βουνό των celebrities. Οι τιμές του, λοιπόν, είναι «τσιμπημένες», ακόμα και στα πιο απλά.

Χαρακτηριστική είναι η εμπειρία ενός πρόσφατου επισκέπτη, που έμεινε άναυδος μετά την παραλαβή ενός αστρονομικού λογαριασμού για μια φαινομενικά υποτονική παραγγελία πίτσας.

Συγκεκριμένα, ο επισκέπτης αγόρασε δύο πίτσες, οι οποίες, όπως φαίνονται στη φωτογραφία που μοιράστηκε στο Reddit, ήταν μικροσκοπικές και σχεδόν καμένες.

Την άχαρη παρουσίαση συνόδευε μια εντυπωσιακή τιμή. Όπως αποκάλυψε ο τουρίστας ο συνολικός λογαριασμός, συμπεριλαμβανομένου του φιλοδωρήματος, ανήλθε σε 91,66 δολάρια, δηλαδή 85 ευρώ.

Posts from the shittyfoodporn

community on Reddit