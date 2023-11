Αποκάλυψη βόμβα και στην Αγγλία – Ποιοι ρώτησαν για το χρώμα του δέρματος του μικρού πρίγκιπα Άρτσι

Δύο ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας που «λανθασμένα» προσδιορίστηκαν στο βιβλίο του Omid Scobie «Endgame» ως εκείνα που είχαν ανησυχίες για το χρώμα του δέρματος του μικρού πρίγκιπα Άρτσι κατονομάστηκαν τώρα και στη βρετανική τηλεόραση.

Η μοναρχία θεωρείται ότι είναι εντελώς απογοητευμένη που ο Piers Morgan κατονόμασε τα δύο ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας που ο Omid Scobie ισχυρίστηκε ότι είχαν ανησυχίες για το χρώμα του δέρματος του πρίγκιπα Άρτσι.

Τα ονόματα που φέρονται να έκαναν τα ρατσιστικά σχόλια για το πόσο σκούρο θα είναι το δέρμα του μικρού πρίγκιπα Άρτσι φέρονται, σύμφωνα με το βιβλίο του Omid Scobie, να είναι ο βασιλιάς Κάρολος και η Κέιτ Μίντλετον.

Η Μέγκαν Μαρκλ είχε κάνει τον ισχυρισμό για πρώτη φορά στην περιβόητη συνέντευξή τους με τον πρίγκιπα Χάρι στην Όπρα Γουΐνφρεϊ το 2021.

Είχε αποκαλύψει ότι υπήρξαν «πολλές συνομιλίες» μεταξύ της ίδιας, του Χάρι και των μελών της βασιλικής οικογένειας για το «πόσο σκούρο» θα ήταν το δέρμα του μικρού Άρτσι.

Ενώ η δούκισσα του Σάσεξ επέλεξε να μην τους κατονομάσει, καθώς φοβόταν ότι θα βλάψει τη φήμη τους, ο Piers Morgan αποκάλυψε τα ονόματα των μελών της βασιλικής οικογένειας που κατηγορήθηκαν στην εκπομπή του Talk TV.

Έδωσε μάλιστα τα ονόματα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενημερώνοντας τους 8,7 εκατομμύρια ακολούθους του.

BREAKING: I name the two Royals named in the Dutch version of Omid Scobie’s book… 👇👇 https://t.co/HLceIuNcPj

— Piers Morgan (@piersmorgan) November 29, 2023