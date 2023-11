Ινδία: Απεγκλωβίστηκαν από τη σήραγγα οι 41 εργάτες – Ήταν παγιδευμένοι για πάνω από 2 εβδομάδες

Τέλος στο μαρτύριο των 41 εργατών, που από τις 12 Νοεμβρίου βρίσκονταν εγκλωβισμένοι στη σήραγγα, που κατέρρευσε στη βόρεια Ινδία.

Ταλαιπωρημένοι αλλά χαμογελαστοί, απεγκλωβίστηκαν από τα σωστικά συνεργεία και αγκάλιασαν και πάλι τα αγαπημένα τους πρόσωπα, μετά από 17 ημέρες.

Νωρίτερα, οι διασώστες είχαν ολοκληρώσει με επιτυχία τις επιχειρήσεις σκαψίματος και την απομάκρυνση των συντριμμιών προκειμένου να μπορέσει να γίνει με ασφάλεια η επιχείρηση.

Ένας σωλήνας από χάλυβα εισήχθη ως τα 52 μέτρα στο εσωτερικό της σήραγγας και πέρασε μέσα από τα συντρίμμια στα 57 μέτρα. Μέσω αυτού ανασύρθηκαν στην επιφάνεια οι εγκλωβισμένοι εργάτες. Για κάθε απεγκλωβισμό χρειάζονταν τρία με πέντε λεπτά.

BREAKING: India’s Prime Minister Narendra Modi issues a statement after all 41 workers have been rescued from a collapsed tunnel in India. https://t.co/8d57UxwLpH

