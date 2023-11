Ινδία: Μέσω κάμερας εθεάθησαν οι 41 παγιδευμένοι εργάτες στη σήραγγα – Οι πρώτες εικόνες

Οι πρώτες εικόνες από τους 41 εργάτες που παραμένουν εγκλωβισμένοι, από την Κυριακή 12 Νοεμβρίου, σε σήραγγα που κατέρρευσε στη βόρεια Ινδία, δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα και τους δείχνουν όρθιους σε έναν μικρό χώρο, να επικοινωνούν με τους διασώστες.

Οι αρχές δηλώνουν ότι οι εγκλωβισμένοι είναι ασφαλείς και έχουν πρόσβαση σε φως, οξυγόνο, τρόφιμα, νερό και φάρμακα. Ωστόσο, δεν έχουν διευκρινίσει τι προκάλεσε την κατάρρευση, αν και στην περιοχή έχουν σημειωθεί πολλές κατολισθήσεις, πλημμύρες και σεισμοί.

Οι προσπάθειες να απεγκλωβιστούν οι εργάτες καθυστερούν λόγω της δυσκολίας να ανοιχθεί μια τρύπα στα συντρίμμια από την κατάρρευση της σήραγγας, ώστε να τοποθετηθεί αγωγός που θα τους επιτρέψει να ανέλθουν στην επιφάνεια.

Βίντεο διάρκειας 30 δευτερολέπτων που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές δείχνει περίπου 10 από τους εγκλωβισμένους εργάτες να στέκονται σε ένα ημικύκλιο μπροστά από την κάμερα, φορώντας κράνη και γιλέκα ασφαλείας.

Ένας διασώστης ακούγεται να λέει ότι «Θα σας βγάλουμε έξω με ασφάλεια, μην ανησυχείτε» και τους ζητεί να πουν τα ονόματά τους στην κάμερα, ο ένας μετά τον άλλον, και να επιβεβαιώσουν την ταυτότητά τους μέσω του ασύρματου που τους έχει σταλεί.

A camera has captured the first video of the 41 workers trapped in a tunnel in India’s Uttarakhand state. The workers have been stuck since 12 November after a landslide collapsed part of the tunnel. pic.twitter.com/G6jrwDx2d1

— BBC News India (@BBCIndia) November 21, 2023