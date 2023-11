Ινδία: Κατέρρευσε σήραγγα με 40 εργάτες εντός της – «Είναι ζωντανοί»

Σαράντα ινδοί εργάτες, οι οποίοι έχουν παγιδευθεί από χθες, Κυριακή, μετά την κατάρρευση μιας υπό κατασκευή οδικής σήραγγας στη βόρεια Ινδία, είναι ζωντανοί, δήλωσε εκπρόσωπος των συνεργείων διάσωσης.

«Οι 40 εργάτες, που είναι αποκλεισμένοι στο εσωτερικό της σήραγγας, είναι ζωντανοί», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Καραμβίρ Σινγκ Μπαντάρι, διοικητής της Εθνικής Δύναμης Επέμβασης σε περιπτώσεις καταστροφών.

«Τους στείλαμε νερό και τροφή», πρόσθεσε.

Η κατάρρευση σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής στα ινδικά Ιμαλάια, όταν μια ομάδα εργατών έβγαινε από το εργοτάξιο και έφθανε η ομάδα που θα την αντικαθιστούσε.

Η πρώτη επαφή με τους διασωθέντες έγινε μέσω ενός μηνύματος σε ένα κομμάτι χαρτί, όμως οι διασώστες κατάφεραν στη συνέχεια να επικοινωνήσουν με ασυρμάτους.

Οι διασώστες διευκρίνισαν πως διοχέτευσαν οξυγόνο στη ζώνη της σήραγγας που κατέρρευσε και κατάφεραν να διοχετεύσουν επίσης τροφή μέσω του ίδιου αγωγού.

«Μερικά μικρά πακέτα με τροφή εστάλησαν από έναν αγωγό από τον οποίο διοχετεύεται επίσης οξυγόνο στο εσωτερικό», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο από τον τόπο του δυστυχήματος ο Νταργκές Ραθόντι, υπεύθυνος των υπηρεσιών διάσωσης του κρατιδίου Ουταραχάντ στα ινδικά Ιμαλάια.

Σύμφωνα με τον Ραθόντι, οι εκσκαφείς έχουν αφαιρέσει περίπου 20 μέτρα μπάζα, όμως οι εργάτες βρίσκονται 40 μέτρα μακρύτερα.

«Επειδή στη σήραγγα υπάρχουν πολλά μπάζα, αντιμετωπίζουμε ορισμένες δυσκολίες στην επιχείρηση διάσωσης», δήλωσε ο Μπαντάρι.

Ο πρωθυπουργός του κρατιδίου Ουταραχάντ, ο Πουσκάρ Σινγκ Ντάμι, ο οποίος μετέβη σήμερα στον τόπο του ατυχήματος, δήλωσε στην πλατφόρμα X πως οι εργασίες διάσωσης συνεχίζονται «ακατάπαυστα για να τους βγάλουμε με ασφάλεια».

«Το θετικό είναι ότι οι εργάτες δεν είναι ο ένας πάνω στον άλλο, αλλά διαθέτουν ένα χώρο περίπου 400 μέτρων για να περπατούν και να αναπνέουν», διαβεβαίωσε ο Ντεβέντρα Πατουάλ της εφημερίδας Indian Express.

