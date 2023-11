Ισραήλ: Ελεύθερη η 9χρονη όμηρος της Χαμάς που είχε θεωρηθεί νεκρή

Η Χαμάς απελευθέρωσε χθες το βράδυ 13 Ισραηλινούς ομήρους και 4 Ταϋλανδούς μεταξύ των οποίων αρκετά παιδιά.

Ένα από αυτά ήταν η Έμιλι Χαντ, ένα 9χρονο κορίτσι από το κιμπούτς Μπέρι, το οποίο θεωρούνταν νεκρό από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Το απίστευτο είναι πως ο πατέρας της, Τόμ, είχε βγει στο CNN και θεωρούσε πως το παιδί του είναι νεκρό, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ο θάνατός της ήταν «μια ευλογία», πιστεύοντας πως θα είναι «καλύτερα νεκρή, παρά όμηρος της Χαμάς».

«Ήταν νεκρή. Ήξερα ότι δεν ήταν μόνη, δεν ήταν στη Γάζα, δεν βρισκόταν σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, τρομοκρατημένη κάθε λεπτό της κάθε μέρας, πιθανώς για τα επόμενα χρόνια. Οπότε ο θάνατος ήταν μια ευλογία», είχε δηλώσει ο πατέρας.

Λίγες ημέρες αργότερα ωστόσο, είχε ενημερωθεί πως ενδέχεται η κόρη του να είναι ζωντανή και να είναι όμηρος της Χαμάς.

«Στην αρχή, όταν μου είπαν ότι μάλλον ήταν νεκρή, ήταν κατά κάποιο τρόπο ανακούφιση. Αλλά τώρα πρέπει να αλλάξω το μυαλό μου με αυτές τις νέες πληροφορίες και τώρα έχω ελπίδα, τώρα έχω ελπίδα ότι είναι ζωντανή, οπότε προσευχόμαστε να επιστρέψει» είχε πει στο CNN.

Χθες το βράδυ, ο πατέρας πήρε στην αγκαλιά του την κόρη του, την οποία η Χαμάς άφησε ελεύθερη μετά από 50 ημέρες ομηρίας. Η Εμιλι, της οποίας η μητέρα πέθανε όταν ήταν μόλις δυόμισι ετών συνάντησε μέσα σε πελάγη ευτυχίας τον πατέρα της.

Η στιγμή καταγράφηκε από κάμερα και είναι συγκλονιστική:

A father’s embrace! Tom Hand hugs his daughter 9-year-old Emily Hand as they reunite, after she was held captive for 50 days, by Hamas terrorists in Gaza! pic.twitter.com/LDYqQt9Pzm

— Arsen Ostrovsky (@Ostrov_A) November 26, 2023