Απελευθέρωση ομήρων Χαμάς: Κόντρα Ισραηλινού με τον Ιρλανδό πρωθυπουργό για την απελευθέρωση της Έμιλι Χαντ

Διαδικτυακή κόντρα ξέσπασε ανάμεσα στον εκπρόσωπο της κυβέρνησης του Ισραήλ, Εϊλόν Λεβί και τον πρωθυπουργό της Ιρλανδίας, Λίο Βαράντκαρ με αφορμή μία ανάρτηση του τελευταίου σχετικά με την απελευθέρωση της 9χρονης Έμιλι Χαντ από τη Χαμάς στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ.

Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο X, δήλωσε ανακουφισμένος για την απελευθέρωση της 9χρονης, η οποία επίσης έχει και ιρλανδική υπηκοότητα.

«Αυτή είναι μια μέρα τεράστιας χαράς και ανακούφισης για την Έμιλι Χαντ και την οικογένειά της. Ένα αθώο παιδί που είχε χαθεί βρέθηκε και επέστρεψε, και εμείς ανασαίνουμε με ανακούφιση. Οι προσευχές μας εισακούστηκαν», έγραψε στην ανάρτησή του.

This is a day of enormous joy and relief for Emily Hand and her family. An innocent child who was lost has now been found and returned, and we breathe a massive sigh of relief. Our prayers have been answered.

Ωστόσο, οι λέξεις «χαθεί και επέστρεψε» δεν άρεσαν στους Ισραηλινούς αξιωματούχους με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο με ανάρτησή του επίσης στο X να απαντάει σε σκληρή γλώσσα.

Σύμφωνα με τον Λεβί, η Έμιλι Χαντ δεν είχε «χαθεί» αλλά είχε «απαχθεί βάναυσα από τις ομάδες θανάτου που έσφαξαν τους γείτονές της».

«Δεν ‘βρέθηκε’. Η Χαμάς ήξερε από την αρχή πού βρισκόταν και την κρατούσε κυνικά ως όμηρο. Και η Χαμάς δεν απάντησε στις προσευχές σας. Απάντησε στη στρατιωτική πίεση του Ισραήλ», έγραψε ακόμα ο Λεβί.

«Χωρίς τη στρατιωτική πίεση του Ισραήλ προς τη Χαμάς, την οποία η Ιρλανδία ντροπιαστικά αποκάλεσε ‘κάτι που πλησιάζει την εκδίκηση’, η μικρή Έμιλι Χαντ θα ήταν ακόμα όμηρος της Χαμάς. Δεν είναι ότι η Χαμάς ‘ήταν τυφλή, αλλά τώρα βλέπει’», πρόσθεσε.

Without Israel’s military pressure on Hamas, which Ireland shamefully called «something approaching revenge,» little Emily Hand would still be a hostage of Hamas.

It’s not that Hamas «was blind, but now it sees» (if the above statement is an allusion to Amazing Grace).

— Eylon Levy (@EylonALevy) November 25, 2023