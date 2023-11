Ο κόσμος του Ολυμπιακού «αγκάλιασε» την ομάδα του Μπαρτζώκα – Το κατάμεστο ΣΕΦ και τα τρία ρεκόρ (pics)

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε την καλύτερη του εμφάνιση στη φετινή Euroleague κόντρα στη Ζαλγκίρις στο ΣΕΦ, επικράτησε με 89-72 και ανέβηκε στο 6-4 και στην πρώτη πεντάδα της βαθμολογίας. Οι ερυθρόλευκοι μαζί με τη βοήθεια του κόσμου της, έπαιξαν εξαιρετικό μπάσκετ απέναντι στους Λιθουανούς και πήραν μια άνετη νίκη στον «μαραθώνιο» της Euroleague.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ήταν απόλυτα ευχαριστημένος από την εμφάνιση των παικτών του, αλλά και από τον «παλμό» στις κερκίδες του ΣΕΦ, με τους οπαδούς του Ολυμπιακού να πραγματοποιούν ακόμη ένα sold out φέτος και να έχει «αγκαλιάσει» την ομάδα του Έλληνα τεχνικού. Ο κόσμος των Πειραιωτών στα πρώτα έξι ματς που έχει δώσει ο Ολυμπιακός στο φαληρικό γήπεδο έχει δώσει δυναμικό παρόν και στηρίζει τον Ολυμπιακό, αφού σε όλα τα ματς είναι πάνω από 11.000 κόσμος στο ΣΕΦ.

Το ΣΕΦ και τα τρία ρεκόρ προσέλευσης

Χαρακτηριστικό είναι μάλιστα το γεγονός πως στο παιχνίδι με τη Ζαλγκίρις ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε sold out πριν το τζάμπολ, κάτι που συμβαίνει για τρίτη φορά στη Euroleague. Αξίζει να σημειωθεί πως το ΣΕΦ που καθημερινά βελτιώνεται και αναβαθμίζεται από τη διοίκηση του Ολυμπιακού έχει φέτος τρομερά νούμερα… θέασης από τους φιλάθλους της ομάδας που έχουν «αγγίξει» ακόμη και το ρεκόρ προσέλευσης στη σύγχρονη ιστορία της διοργάνωσης που είναι πίσω στο μακρινό 2010-11 και στο δεύτερο παιχνίδι των play off για την πρόκριση στο Final Four κόντρα στη Μοντεπάσκι Σιένα, με 13.000 κόσμο να γεμίζει το γήπεδο. Τότε ο Ολυμπιακός είχε ηττηθεί, όμως δύο μέρες νωρίτερα είχε επικρατήσει στο ΣΕΦ ξανά με το αδιανόητο 89-41 στο πρώτο παιχνίδι παίζοντας ασύλληπτο μπάσκετ.

✊🏽 Για ακόμη μία φορά το ΣΕΦ θα είναι ασφυκτικά γεμάτο! 🎟️ Τα εισιτήρια για την αποψινή (24/11, 21:15) αναμέτρηση με την Ζαλγκίρις Κάουνας εξαντλήθηκαν! 🙏🏽 Σας ευχαριστούμε θερμά για την αδιάκοπη στήριξή σας!#TogetherWeFight#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos pic.twitter.com/GhnHAxEocR — OLYMPIACOS BC (@Olympiacos_BC) November 24, 2023

Φέτος λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει γεμίσει το ΣΕΦ τρεις φορές και άλλες τόσες έχουν μείνει κενά ελάχιστα καθίσματα. Στο ματς με τη Ζαλγκίρις είχε προσέλευση 12.229 φιλάθλους, ενώ στο ματς της 5ης αγωνιστικής με την Εφές είχε 12.197 και σε εκείνο με την Μπαρτσελόνα τη 2η αγωνιστική 12.168. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι πως και στις αναμετρήσεις με Μπασκόνια, Ερυθρό Αστέρα και Παρτίζαν ο κόσμος γέμισε το γήπεδο με πάνω από 11.500 εισιτήρια κομμένα, με την ΚΑΕ Ολυμπιακός να ενημερώνει πριν και από τα τρία ματς ότι έχουν απομείνει ελάχιστα εισιτήρια διαθέσιμα.

Η εικόνα του Ολυμπιακού και κυρίως η εικόνα του ΣΕΦ, δείχνουν πως ο κόσμος «αγκάλιασε» την προσπάθεια που γίνεται από τη διοίκηση και τον Μπαρτζώκα, γεμίζει το φαληρικό γήπεδο, ενώ δεν είναι τυχαίο ότι έχουν κοπεί πάνω 7.000 διαρκείας το περασμένο καλοκαίρι, που είναι ρεκόρ στην ιστορία του συλλόγου.

Δείτε τις τέσσερις φορές που το ΣΕΦ ήταν ασφυκτικά γεμάτο: