Turkish Airlines: Ντεμπούτο από το 2024 στην αγορά χαμηλού κόστους με την εταιρεία Ajet

H χαμηλού κόστους Ajet που ανήκει εξ ολοκλήρου στον εθνικό αερομεταφορέα της Τουρκίας, Turkish Airlines, πρόκειται να ξεκινήσει πτήσεις το επόμενο έτος, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας που εκδόθηκε την Παρασκευή.

Η AnadoluJet, θυγατρική της Turkish Airlines, θα ξεκινήσει τις δραστηριότητές της με την επωνυμία AJet Air Transportation Inc. στα τέλη Μαρτίου 2024, σύμφωνα με τον τουρκικό εθνικό αερομεταφορέα.

H αεροπορική εταιρεία μετρά ήδη 15 χρόνια από την ίδρυσή της, που ήταν το 2008, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των αεροπορικών μεταφορών της Ανατολίας προσφέροντας στην αγορά εισιτήρια χαμηλού κόστους.

