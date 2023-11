Νέος σοβαρός μπελάς για την Έβερτον: Κινδυνεύει με νέα αφαίρεση βαθμών

Με επίσημη ανακοίνωση της, η Premier League γνωστοποίησε ότι αποφασίστηκε να αφαιρεθούν δέκα βαθμοί από την Έβερτον, για τις οικονομικές παραβάσεις των περασμένων ετών, σοκάροντας έτσι την ποδοσφαιρική κοινότητα του «Νησιού».

Μια εξέλιξη την οποία περίμεναν εδώ και αρκετές εβδομάδες, οι υπεύθυνοι της Έβερτον, καθώς η Λίγκα είχε ειδοποιήσει για την έρευνα που κάνει. Ο σύλλογος του Μέρσεϊσαϊντ έχει παραβιάσει τους οικονομικούς κανονισμούς, όσον αφορά τα μεταγραφικά, με αποτέλεσμα η διοργανώτρια αρχή να προβεί στην εσχάτη των ποινών και στην αφαίρεση δέκα βαθμών από την τωρινή βαθμολογία της Έβερτον, η οποία κατέθεσε έφεση.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η κατάσταση ενδέχεται να γίνει ακόμα πιο δύσκολη για τα «ζαχαρωτά». Σύμφωνα με την «Daily Mail», κινδυνεύουν πλέον και με νέα αφαίρεση εννέα βαθμών. Μια ποινή η οποία θα φέρει την Έβερτον στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, με -5 βαθμούς.

Μάλιστα, ομαδική καταγγελία ετοιμάζουν και οι Λέστερ, Λιντς και Μπέρνλι. Οι τρεις ομάδες θεωρούν ότι από τη στιγμή που η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ κρίθηκε ένοχη, είναι απαραίτητο να… καταδικαστεί, καθώς πιστεύουν ότι εάν η Έβερτον δεν είχε τόσες παραβάσεις, τότε θα είχε υποβιβαστεί τα προηγούμενα χρόνια και θα είχαν σωθεί εκείνες στις μεταξύ τους μάχες για την παραμονή.

Όπως αποκαλύπτουν οι Άγγλοι, η συνολική ζημιά και για τις τρεις ανέρχεται στις 300 εκατομμύρια λίρες, καθώς η καθεμία, έχασε από 100 εκατομμύρια λίρες λόγω του υποβιβασμού στην Championship από την Premier League.

