TikTok: Viral βίντεο με τα ντυσίματα που επιλέγουν οι Βρετανίδες για τις εξόδους τους

Κατά καιρούς στη δημοφιλή εφαρμογή του TikTok «ξεπηδούν» διάφορα trends και viral βίντεο που άλλοτε κρύβουν ένα βαθύτερο νόημα άλλοτε όχι, όπως για παράδειγμα τα βίντεο με το lip singing, δηλαδή βίντεο στα οποία ο/η χρήστης της εφαρμογής επιλέγει ένα τραγούδι να ηχεί ενώ παράλληλα παρουσιάζεται σε βίντεο να ανοιγοκλείνει το στόμα του δείχνοντας πως το τραγουδά.

Τώρα όμως περάσαμε στα viral βίντεο που απεικονίζουν Βρετανίδες από διάφορες πόλεις όπως το Μάντσεστερ και το Λονδίνο να περπατούν, να γελούν, να συνομιλούν στους πολυσύχναστους νυχτερινούς δρόμους, συνήθως γύρω από clubs της περιοχής. Το κεντρικό σημείο των βίντεο είναι τα ντυσίματα τους. Άλλες φορούν μίνι μονόχρωμα φορέματα με ψιλοτάκουνες γόβες, ενώ άλλες επιλέγουν φορέματα με γκλίτερ, φορέματα με σχοινιά, άλλες μικροσκοπικά τοπάκια. Όλες όμως δείχνουν υπέροχες και ανέμελες.

