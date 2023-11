TikTok: Πλέον η εφαρμογή σας επιτρέπει να προσθέσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια σε Spotify & Apple Music

Τώρα το TikTok ευελπιστεί να αποκομίσει επιπλέον έσοδα από τους μουσικόφιλους που χρησιμοποιούν την εφαρμογή. Η νέα λειτουργία Add to Music App της εταιρείας επιτρέπει στους χρήστες να αποθηκεύουν τραγούδια από το TikTok σε υπηρεσίες streaming μουσικής καλλιτεχνών. Αρχικά, το Add to Music App του TikTok ξεκινά για τους χρήστες στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο σε συνεργασία με το Spotify, την Apple Music και την Amazon Music. Η TikTok ανέφερε ότι θα επεκτείνει τη λειτουργία σε περισσότερες αγορές μέσα στους επόμενους μήνες.

Οι όροι των συμβολαίων της TikTok με τις πλατφόρμες ψηφιακής ροής (DSPs) δεν γνωστοποιούνται- μια πηγή που έχει πληροφορίες για τη συμφωνία, υποστηρίζει πως δεν περιέχει χρηματικά ποσά. Η δυνατότητα προσθήκης ενός τραγουδιού από το TikTok στο Spotify, το Apple Music ή το Amazon Music έχει ως στόχο να αυξήσει την απήχηση του TikTok στους μουσικούς ακροατές. Εκτός από αυτό, όμως, η TikTok αντιλαμβάνεται τη δυνατότητα να αξιοποιήσει οικονομικά την ενσωμάτωση με τους DSPs μέσω του προγράμματος μουσικού μάρκετινγκ και διανομής SoundOn για καλλιτέχνες.

Η λειτουργία Add to Music App πηγαίνει αυτή τη διαδικασία ένα βήμα παρακάτω, δημιουργώντας έναν απευθείας σύνδεσμο μεταξύ της ανακάλυψης ήχου στο TikTok και της «κατανάλωσης»

Ισχυρή πλατφόρμα

Η λειτουργία είναι ανεξάρτητη από το TikTok Music, μια premium υπηρεσία και εφαρμογή ροής μουσικής που είναι επί του παρόντος διαθέσιμη στους χρήστες στην Αυστραλία, τη Βραζιλία, την Ινδονησία, το Μεξικό και τη Σιγκαπούρη. Η εταιρία δεν σκοπεύει προς το παρόν να διαθέσει το TikTok Music στις ΗΠΑ. Η λειτουργία Add to Music App εμφανίζεται ως ένα κουμπί που λέει «Add Song» πλάι από το όνομα ενός κομματιού στο κάτω μέρος ενός βίντεο του TikTok στην ροή For You. Την πρώτη φορά που ένας χρήστης πατάει το κουμπί «Add Song», επιλέγει την υπηρεσία ροής μουσικής που προτιμά.

Το κομμάτι θα αποθηκεύεται στη συνέχεια σε μια προεπιλεγμένη λίστα αναπαραγωγής στο Spotify, το Apple Music ή το Amazon Music, ή αλλιώς οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να προσθέσουν το κομμάτι σε μια νέα λίστα αναπαραγωγής ή σε μια υπάρχουσα λίστα αναπαραγωγής. Επιπλέον, οι χρήστες του TikTok μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη λειτουργία Προσθήκη στην εφαρμογή μουσικής από τη σελίδα Sound Detail ενός καλλιτέχνη.

Ένα βήμα παρακάτω

«Το TikTok αποτελεί ήδη την πιο ισχυρή πλατφόρμα στον κόσμο για αναζήτηση και προώθηση μουσικής, η οποία βοηθά τους καλλιτέχνες να συνδεθούν με την παγκόσμια κοινότητα μας για να προωθήσουν τη μουσική τους», δήλωσε ο Ole Obermann, παγκόσμιος επικεφαλής της TikTok για την ανάπτυξη των μουσικών επιχειρήσεων.

Πηγή: Variety