Πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς: Τι σημαίνει η επιστροφή του Κάμερον για τη Γάζα

Στην πρώτη γραμμή της πολιτικής επέστρεψε ο πρώην πρωθυπουργός, Ντέιβιντ Κάμερον, μετά τον διορισμό του ως υπουργού Εξωτερικών. Ο Ρίσι Σούνακ επέλεξε τον πρώην πρωθυπουργό μετά την καρατόμηση της υπουργού Εσωτερικών Σουέλα Μπρέιβερμαν και την αντικατάσταση της από τον πρώην υπουργό Εξωτερικών Τζέιμς Κλίβερλι.

Ο τέως ηγέτης των Συντηρητικών, ο οποίος θα διοριστεί στην Βουλή των Λόρδων, θα αναλάβει τα καθήκοντα του επικεφαλή της βρετανικής διπλωματίας, σε μία από τις πιο δύσκολες διπλωματικές κρίσεις στην πρόσφατη ιστορία.

Σε μία άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική καταστροφή έχει οδηγήσει ο συνεχιζόμενος βομβαρδισμός της Γαζας από το Ισραήλ, ο οποίος έχει θέσει σε κίνδυνο τα 2,3 εκατομμύρια κατοίκους της περιοχής. Υπάρχει δε η περίπτωση η σύγκρουση αυτή να επεκταθεί σε έναν ευρύτερο περιφερειακό πόλεμο.

Από την πλευρά της, η Βρετανία έχει δηλώσει την υποστήριξη της προς το Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου με την επίθεση μαχητών υπό την ηγεσία της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ.

Στο βρετανικό πολιτικό κατεστημένο υπάρχει διακομματική συναίνεση στην άνευ όρων υποστήριξη του Ισραήλ. Ούτε οι Συντηρητικοί του Σουνάκ, ούτε το αντιπολιτευόμενο Εργατικό Κόμμα ζητούν κατάπαυση του πυρός.

Αν και τα δεδομένα αυτά δεν δίνουν μεγάλο περιθώριο τροποποιήσεων στην ασκούμενη πολιτική, ο νέος υπουργός εξωτερικών είναι πολύ πιθανόν να παρεκκλίνει της πολιτικής που ακολούθησε ο προκάτοχος του, καθώς ο ίδιος όταν ήταν πρωθυπουργός είχε ασκήσει κριτική στο Ισραήλ.

Όταν ο Κάμερον ανέλαβε την πρωθυπουργία τον Μάϊο του 2010, έπρεπε να αντιμετωπίσει μία κρίση εξωτερικής πολιτικής που αφορούσε το Ισραήλ. Στα τέλη Μαϊου, το Ισραήλ επιτέθηκε σε έναν στόλο σκαφών που προσπαθούσαν να σπάσουν την πολιορκία της Γάζας και να παραδώσουν προμήθειες, με τις ισραηλινές δυνάμεις να σκοτώνουν 10 Τούρκους πολίτες που επέβαιναν στο κύριο σκάφος, το Mavi Marmara.

Σύμφωνα με το Middle East Eye, ο Κάμερον επανέλαβε την «ισχυρή δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου για την ασφάλεια του Ισραήλ», αλλά κάλεσε το Ισραήλ να ανταποκριθεί εποικοδομητικά στη «νόμιμη» κριτική για τις ενέργειές του, χαρακτηρίζοντας περαιτέρω την κατάσταση «απαράδεκτη».

Αν και ο τότε πρωθυπουργός κατηγόρησε τη Χαμάς για την πολιορκία, σκλήρυνε την κριτική που άσκησε στο Ισραήλ τον Ιούλιο του ίδιου έτους κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Τουρκία, στην οποία είπε ότι οι ενέργειες του Ισραήλ ήταν «εντελώς απαράδεκτες» και συνέκρινε τις συνθήκες στη Γάζα με στρατόπεδο φυλακών.

Όμως, κατά τους μήνες και τα χρόνια που ακολούθησαν, ο Κάμερον έγινε λιγότερο επικριτικός απέναντι στο Ισραήλ και μάλιστα πήρε πίσω κάποια από τα προηγούμενα σχόλιά του.

Μία από τις δοκιμασίες για την συνέχιση της παροχής υποστήριξης της Βρετανίας προς το Ισραήλ, ήταν το καλοκαίρι του 2014, όταν το Ισραήλ επιτέθηκε στη Γάζα από αέρος, με συνεχόμενους βομβαρδισμούς, ενώ την ίδια ώρα πραγματοποιούσε μία μεσαίας ισχύος χερσαία επέμβαση.

Όταν ξεκίνησε η σύγκρουση, ο Κάμερον εξέφρασε «σοβαρές ανησυχίες» για τις απώλειες αμάχων που προκάλεσε το Ισραήλ, υπερασπιζόμενος παράλληλα το «δικαίωμά του στην αυτοάμυνα», ενώ αργότερα υιοθέτησε πιο σκληρή στάση λόγω της πίεσης του αντιπολιτευόμενου Εργατικού Κόμματος.

Μετά από μια σειρά ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών σε κτίρια του ΟΗΕ, ο Κάμερον δήλωσε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις εναντίον αμάχων ήταν «λανθασμένες και παράνομες.» Η βρετανική κυβέρνηση υποσχέθηκε επίσης τότε να εμποδίσει ορισμένες εξαγωγές όπλων προς το Ισραήλ, καθώς ήταν πιθανό να παίξουν ρόλο στους βομβαρδισμούς.

Σημαντική επιρροή στην μετρίαση της υποστήριξης της βρετανικής κυβέρνησης προς το Ισραήλ είχε ο πρώην ηγέτης των Εργατικών Εντ Μίλιμπαντ, ο οποίος κατάφερε να ασκήσει μεγάλες πιέσεις προς τον Βρετανό πρωθυπουργό. Ο Κάμερον θα κέρδιζε άνετα τον Μίλιμπαντ στις βουλευτικές εκλογές του 2015, αλλά παραιτήθηκε λόγω του Brexit.

Ο χρόνος του μετά την αποχώρησή του από το αξίωμα του πρωθυπουργού της χώρας αναλώθηκε στο να ασκεί πιέσεις για τα κινεζικά επιχειρηματικά συμφέροντα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σε ότι αφορά δε, τα σχόλιά του για τη διεθνή πολιτική, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος Ισραήλ-Παλαιστίνης, ήταν σπάνια και αρκετά πεζά για έναν συντηρητικό πολιτικό.

Το πιο πρόσφατο σχόλιό του σχετικά με τη συνεχιζόμενη σύγκρουση ήταν μια δήλωση υποστήριξης προς το Ισραήλ μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. «Στέκομαι αλληλέγγυος προς το Ισραήλ σε αυτή την πιο δύσκολη στιγμή και υποστηρίζω πλήρως τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου στην παροχή της απερίφραστης και σταθερής υποστήριξής τους», έγραψε ο Κάμερον στο X, πρώην Twitter.

My thoughts and prayers go out to the people of Israel following the despicable acts of terror brought upon them over the weekend, and my heart goes out to all those who have so cruelly been taken against their will, and their families. Their worry and heartache is simply… pic.twitter.com/yFkRIorHjs

— David Cameron (@David_Cameron) October 9, 2023