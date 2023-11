Γιατί η επαναφορά του Ντέιβιντ Κάμερον στη κυβέρνηση της Βρετανίας θα γυρίσει μπούμερανγκ στον Ρίσι Σούνακ  

Η απόφαση του Ρίσι Σούνακ να διώξει κακήν κακώς την περίπου βιτριολική Σουέλα Μπρέιβερμαν από το υπουργείο Εσωτερικών και να επαναφέρει στην βρετανική κυβέρνηση ως υπουργό Εξωτερικών τον Ντέιβιντ Κάμερον, που θεωρείται η αρχή του κακού του Brexit, είναι ολοφάνερα μια κίνηση απελπισίας.

Οι Τόρις, που αβασάνιστα υπερασπίστηκαν το διαζύγιο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, αλλά παιδεύτηκαν να το ολοκληρώσουν και τα έχουν βρει σκούρα να ανθίσουν ξανά, με όσα πολλά και σοβαρά στοίχισε στη χώρα και στο λαό, είναι πανικόβλητοι.

Από την Τερέζα Μέι στον Μπόρις Τζόνσον και από εκεί με βήμα ταχύ, αλλά όλο και πιο ασταθές, στην Λίζ Τρας και τον Ρίσι Σούνακ, το συντηρητικό κόμμα της Βρετανίας έχει αρχίσει να πνίγεται από τη σκόνη που αφήνει πίσω του ο Κιρ Στάρμερ και οι Εργατικοί, οι οποίοι προηγούνται έως και 18 ποσοστιαίες μονάδες.

Παρόλα αυτά η επαναφορά του Κάμερον, που κυβέρνησε το μεγαλύτερο νησί της Ευρώπης για δύο θητείες, σε παλιές καλύτερες μέρες δεν θεωρείται έξυπνη κίνηση. «Όταν τα πλοίο κατευθύνεται προς τα βράχια, το να ελαφρύνεις το φορτίο πετώντας ανθρώπους στη θάλασσα δεν λειτουργεί… Προσπάθησε, αντί αυτού να γυρίσεις το τιμόνι», ήταν το καυστικό σχόλιο πηγής εντός των Τόρις, με αποδέκτη πρωτίστως τον Βρετανό πρωθυπουργό και δευτερευόντως τον νέο υπουργό των Εξωτερικών του.

Προσπερνώντας το γεγονός ότι ο Κάμερον δεν είναι πλέον βουλευτής, οπότε πρέπει να ορκιστεί επειγόντως στη Βουλή των Λόρδων, την Άνω Βουλή του κοινοβουλίου του Ηνωμένου Βασιλείου, για να αναλάβει το νευραλγικής σημασίας αυτό πόστο -ιδιαίτερα σήμερα που οι πολεμικές εξελίξεις τρέχουν σε διάφορα μέτωπα- το πρόβλημα εντοπίζεται ακριβώς στο αντικείμενο εργασίας του συγκεκριμένου υπουργείου.

Ο Κάμερον υπήρξε ο πρωθυπουργός, που στην προσπάθεια του να επανεκλεγεί στην εξουσία υποσχέθηκε τη διενέργεια δημοψηφίσματος για το Brexit, που ήθελαν χρόνια τα στελέχη του συντηρητικού κόμματος που κρατούσαν σταθερά πιο δεξιό βηματισμό από τους υπολοίπους, χωρίς να προβλέψει ότι αυτό θα έπεφτε στο απόγειο της ευρωκρίσης, που τελικά έγειρε την πλάστιγγα υπέρ της αποχώρησης από την ΕΕ. Και είναι βέβαιο ότι η οικονομική κρίση της περιόδου στην Ευρώπη βάρυνε σημαντικά στην ετυμηγορία της κάλπης, γιατί νωρίτερα οι Σκωτσέζοι, ένας λαός παραδοσιακά περισσότερο τοποθετημένος υπέρ της «μοναχικότητας» του σε όλα τα επίπεδα ψήφισε υπέρ της παραμονής της χώρας του, όταν οι Βρετανοί με την εγγενή αμφισημία τους έκαναν το βήμα πίστης μακριά από την ένωση με τα γνωστά αποτελέσματα.

