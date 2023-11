Χαμός στη Νάπολι: Στην πόρτα της εξόδου ο Ρούντι Γκαρσία

Η χρονιά δεν έχει ξεκινήσει ιδανικά για την πρωταθλήτρια της περσινής Serie Α, Νάπολι, και από τις πρώτες αγωνιστικές υπάρχει έντονος προβληματισμός για τον προπονητή της ομάδας, Ρούντι Γκαρσιά.

Ο 59χρονος Γάλλος τεχνικός, ήρθε στην ομάδα του Ιταλικού Νότου και ανέλαβε το δύσκολο έργο να διαδεχτεί τον Λουτσιάνο Σπαλέτι, ο οποίος οδήγησε τους Παρτενοπέι στο πρώτο τους Πρωτάθλημα μετά από 32 ολόκληρα χρόνια.

Μετά τη σημερινή ήττα από την Έμπολι η Νάπολι έμεινε 8 βαθμούς πίσω από τη πρωτοπόρο Γιουβέντους και ο προβληματισμός για το Γκαρσιά έγινε ακόμα πιο έντονος. Πλέον όλα τα σενάρια είναι πιθανά και όπως αναφέρει ο γνωστός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, μέσα στις επόμενες μέρες, ο Γκαρσιά θα συναντηθεί με το πρόεδρο της Νάπολι, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, και θα μιλήσουν αναφορικά με το μέλλον του στο πάγκο της ομάδας.

Internal talks set to take place as Garcia was already at risk one month ago. pic.twitter.com/UrTOU0Plp6

🚨🔵 Napoli are discussing Rudi Garcia position internally after today’s defeat vs Empoli at Maradona stadium.

Σύμφωνα όμως με άλλα ιταλικά δημοσιεύματα, ο Γκαρσιά αναμένεται να αποτελέσει σύντομα παρελθόν από τη Νάπολι, ενώ ο πιθανός διάδοχός είναι ο βετεράνος Ιταλός αμυντικός, Φάμπιο Καναβάρο.

❌🔵 Napoli lose at home to Empoli after a 90+1 goal from Viktor Kovalenko…

Sky Italia reported before the game that this match could be crucial for Rudi Garcia’s future, and that a loss would make his position ‘untenable’.

Let’s see what happens.⏳ pic.twitter.com/ETDNO9nEV4

— EuroFoot (@eurofootcom) November 12, 2023