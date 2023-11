ΗΠΑ: Δολοφονήθηκε 17χρονη από τον πρώην σύντροφό της – Είχε ζητήσει περιοριστικά μέτρα

Μια 17χρονη κοπέλα από τη Βιρτζίνια δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της δύο ημέρες πριν κλείσει τα 18 της χρόνια.

Πρόκειται για την Serenity Hawley, από το Blacksburg, η οποία πυροβολήθηκε από τον πρώην συντρόφου της, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Η Serenity Hawley είχε ζητήσει περιοριστικά μέτρα εναντίον του πρώην συντρόφου της, λίγες εβδομάδες πριν τη δολοφονήσει. Ο δράστης, Croney Monk, φέρεται να την πυροβόλησε στο στήθος πριν στρέψει το όπλο προς το μέρος του, είπε η συντετριμμένη οικογένειά της κοπέλας στο 10 News .

