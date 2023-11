Γιάρα Γκαμπιράσιο, ο γρίφος της δολοφονίας που σόκαρε την Ιταλία

Το απόγευμα της 26ης Νοεμβρίου του 2010, έχοντας μόλις ολοκληρώσει την προπόνηση στη ρυθμική γυμναστική, η Γιάρα Γκαμπιράσιο γυρνούσε μόνη της στο σπίτι.

Απείχε μόλις 700 μέτρα από το αθλητικό κέντρο της Μπρεμπάτε ντι Σόπρα: μια μικρή κοινότητα όπου η 13χρονη ζούσε μαζί με τους δικούς της, στη βόρεια Ιταλία.

Όμως δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό της…

Τρεις μήνες η οικογένειά της, η αστυνομία και εθελοντές αναζητούσαν ίχνη της.

Μέχρι που στις 26 Φεβρουαρίου του 2011 εντόπισαν το άψυχο κορμί της, σε απόσταση 10 χιλιομέτρων από το Μπρεμπάτε ντι Σόπρα.

Ήταν σε προχωρημένη σήψη, παρατημένο σε ένα εγκαταλελειμμένο χωράφι.

Έφερε πολλαπλά επιφανειακά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Στο κεφάλι υπήρχε μια μεγάλη πληγή.

Την κήδεψαν τον Μάιο, χωρίς να έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια θανάτου.

Διαρροές από την ιατροδικαστική έκθεση υποδήλωναν ότι ο θάνατος της Γιάρα προκλήθηκε από έναν συνδυασμό τραύματος στο κεφάλι -από χτύπημα με πέτρα ή πτώση- και υποθερμία.

Δεν υπήρξε βιασμός.

Όμως ποιος ήταν ο δολοφόνος και ποια τα κίνητρά του;

Η πίεση από τον Τύπο και την κοινή γνώμη ήταν τεράστια για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, που είχε καθηλώσει την Ιταλία.

Επικεφαλής στις έρευνες ανέλαβε η εισαγγελέας Λετίτσια Ρουγκέρι, μια δυναμική πρώην αστυνομικός, που στο παρελθόν τα είχε βάλει με την Κόζα Νόστρα.

Ανέκρινε τους πάντες. Διέταξε άρση απορρήτου τηλεφωνικών συνδιαλέξεων.

Το γεγονός ότι στο πτώμα εντοπίστηκαν ίχνη ασβέστη στις αναπνευστικές οδούς και ίχνη από γιούτα -μια φυτική ίνα που χρησιμοποιείται στην κατασκευή σχοινιών- ενίσχυσε το σενάριο ότι ο δράστης μπορεί να εργάζεται σε οικοδομή.

Η πρώτη προσαγωγή ήταν ενός νεαρού Μαροκινού μετανάστη.

Γρήγορα όμως διαπιστώθηκε η αθωότητά του.

Το συνεχιζόμενο μυστήριο είχε πια εξάψει τη φαντασία ολόκληρης της χώρας, που ζητούσε επίμονα απαντήσεις.

Δείγματα γενετικού υλικού (DNA) που βρέθηκαν στο κινητό και στα μαύρα γάντια που φορούσε τη νύχτα της δολοφονίας της η Γιάρα δεν οδήγησαν πουθενά.

Αργότερα, ένα νέο εύρημα άλλαξε τα δεδομένα.

Εντοπίστηκε ανδρικό DNA στο εσώρουχο και στο κολάν του νεκρού κοριτσιού, πιθανόν λόγω πάλης μεταξύ θύτη και θύματος.

Ονόμασαν το στοιχείο «Άγνωστος 1».

Κάπως έτσι ξεκίνησε μια από τις πιο ασυνήθιστες, πιο περίπλοκες και πλέον πολυδάπανες έρευνες στην ιστορία της Ιταλίας.

Συγκεντρώθηκαν χιλιάδες δείγματα DNA από όλους τους πιθανούς και απίθανους υπόπτους.

Όμως μήνες μετά, δεν είχε βρεθεί ούτε ύποπτος, ούτε άκρη.

Η εισαγγελέας άρχισε να δέχεται έντονες πιέσεις και επικρίσεις.

Ένας πολιτικός της Λέγκας του Βορρά την κατηγόρησε δημόσια για ανικανότητα, ζητώντας την αντικατάστασή της.

Κάποια στιγμή αργότερα, ωστόσο, από τις χρονοβόρες αναλύσεις των δειγμάτων DNA προέκυψε γενετική συγγένεια ενός ατόμου -που είχε ακλόνητο άλλοθι- με εκείνο του «Αγνώστου 1».

Ακολουθώντας αυτά τα ίχνη, οι ανακριτικές αρχές κατέληξαν τον Σεπτέμβριο του 2011 -μέσα από μια δαιδαλώδη, με βάσει γενεαλογικά δέντρα, έρευνα- σε έναν συνδετικό κρίκο.

Ήταν ένας Ιταλός χωρικός, που είχε πεθάνει το 1999.

Πήραν δείγμα DNA από το σάλιο του σε γραμματόσημα.

Το ένα ήταν από καρτ ποστάλ που είχε στείλει κάποτε στην οικογένειά του.

Έγινε ακόμη και εκταφή του νεκρού, με παρέμβαση της οικογένειας της Γιάρα.

Από την ανάλυση, οι ανακριτές ήταν πλέον πεπεισμένοι ότι αυτός ο νεκρός χωρικός ήταν ο πατέρας του μυστηριώδη δολοφόνου.

Όμως το DNA του «Αγνώστου 1» δεν ταίριαξε με κανένα από αυτά των δύο γιών του.

Η συνέχεια των ερευνών θα μπορούσε να αποτελέσει κάλλιστα σενάριο ταινίας.

Για την ακρίβεια έγινε μετά από χρόνια, το 2021, στο Netflix…

Η μοναδική λογική εξήγηση για τις αρχές ήταν ότι ο νεκρός χωρικός είχε και νόθα παιδιά.

Ξεχύθηκαν στα γύρω χωριά να μαζεύουν μαρτυρίες και νέα δείγματα DNA από γυναίκες, για να βρουν την ερωμένη και μητέρα του δολοφόνου.

Περίπου 22.000 έφτασαν τελικά στα δείγματα που κατέκλυσαν τα εργαστήρια ανάλυσης και ταυτοποίησης DNA.

Κάπως έτσι η χήρα, η κόρη και οι δύο γιοί του χωριού -και μαζί με αυτούς όλη η Ιταλία- έμαθαν ότι ο χωρικός είχε πέντε εξώγαμα, σε δύο άλλα χωριά, με διαφορετικές γυναίκες.

Είχε φτάσει πια Ιούνιος του 2014, όταν εντόπισαν -καθοδηγούμενοι από ιστορίες για τον νεκρό χωρικό- τη μητέρα του «Αγνώστου 1».

Διαπιστώθηκε μάλιστα ότι της είχαν πάρει ήδη DNA από το 2012, αλλά είχε γίνει λάθος τότε στο εργαστήριο, καθώς το σύγκριναν με αυτό της Γιάρα, αντί του δολοφόνου.

Η ίδια, παντρεμένη με άλλον άντρα και μητέρα δίδυμων, ενός αγοριού και ενός κοριτσιού, αρνήθηκε ότι είχε ποτέ εξωσυζυγική σχέση.

Τα γενετικά ίχνη οδήγησαν τελικά στον 42χρονο γιό της, οικοδόμο, πατέρα τριών παιδιών.

Το όνομά του είναι Μάσιμο Μποσέτι.

Το μεσαίο του όνομα είναι Τζιουζέπε. Όπως του νεκρού χωρικού.

Έμενε σε ένα χωριό κοντά στην κοινότητα όπου ζούσε η Γιάρα.

Ήταν η ίδια περιοχή που εντοπίστηκε τελευταία φορά σήμα από το κινητό της.

Ο ίδιος σύχναζε στο Μπρεμπάτε ντι Σόπρα.

Για να δέσουν την υπόθεση, οι ανακριτικές αρχές χρειάζονταν το DNA του.

Ήδη τον παρακολουθούσαν.

Πήραν δείγμα στήνοντας ένα ψεύτικο μπλόκο για αλκοτέστ.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ταίριαζε ακριβώς με τον «Άγνωστο 1».

Συνελήφθη τέσσερα χρόνια μετά τη δολοφονία της Γιάρα.

Η έρευνα έδειξε ότι απόγευμα της εξαφάνισης της μέχρι και το επόμενο πρωί το τηλέφωνό του ήταν απενεργοποιημένο.

