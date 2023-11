Γιατί αποβλήθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κόντρα στους Πίστονς (vid)

Πρόωρα ολοκληρώθηκε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο το παιχνίδι κόντρα στους Πίστονς αφού ο Έλληνας σούπερ σταρ αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές.

Ο «Greek Freak» είχε ήδη μία και είδε δεύτερη μετά από έναν έξαλλο πανηγυρισμό του, με αποτέλεσμα να πάρει νωρίς τον δρόμο για τα αποδυτήρια.

Παρόλα αυτά βέβαια η ομάδα του πήρε τη νίκη με 120-118 στο φινάλε.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Αντετοκούνμπο έμεινε στο παρκέ για 21:52 και κατέγραψε 15 πόντους, 9 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 3 μπλοκ.

Giannis has been ejected after receiving his second technical foul. 🤔#FearTheDeer | #NBA pic.twitter.com/UKuAIJJrU7

— Bally Sports Wisconsin (@BallySportWI) November 9, 2023