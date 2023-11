Η μεγάλη διαφορά Ρονάλντο – Μέσι μετά τα 30! (pics+vids)

«Ποιος είναι καλύτερος; Ο Λιόνελ Μέσι ή ο Κριστιάνο Ρονάλντο;». Είναι μια… καθημερινή συζήτηση ανάμεσα στους ποδοσφαιρόφιλους, με τον καθένα να έχει τη δική του άποψη. Υπάρχουν πολλά στατιστικά που δείχνουν καλύτερο τον Λιονέλ Μέσι, με αποκορύφωμα φυσικά τη «Χρυσή Μπάλα», την οποία έχει κατακτήσει 8 φορές ο Αργεντινός έναντι 5 του Πορτογάλου. Ο «Πούλγκα» μάλιστα κατέκτησε την τελευταία του πριν από λίγες ημέρες.

Υπάρχουν όμως και άλλα στατιστικά, τα οποία δείχνουν ότι ο Ιβηρας είναι καλύτερος του Λατινοαμερικάνου. Ένα από αυτά είναι τα γκολ που έχουν βάλει μετά τα 30. Συγκεκριμένα από τα 30 έως τα 36. Σε αυτή την εξαετία της ζωής τους ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει σκοράρει 81 περισσότερα γκολ από τον Λιονέλ Μέσι και μάλιστα έχοντας παίξει σε λιγότερα ματς.

Ο Πορτογάλος έχει βάλει 322 γκολ σε 311 αναμετρήσεις και ο Αργεντινός 241 γκολ σε 329 ματς. Ένα στατιστικό που δείχνει ότι ο Ιβηρας είναι πιο παραγωγικός σε αυτή την εξαετία από τον Λιονέλ Μέσι. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, όμως, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Λατινοαμερικάνος κατέκτησε το Mundial του Κατάρ με την εθνική ομάδα της Αργεντινής.

Ένα τρόπαιο που του έδωσε την 8η «Χρυσή Μπάλα» της καριέρας του, με τον Λιονέλ Μέσι να αφήνει στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας τον Έρλινγκ Χάαλαντ. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγες ώρες, ο «Πούλγκα» αναδείχθηκε νικητής με 462 ψήφους έναντι 357 του Νορβηγού, που είχε απλά την… ατυχία να πέσει πάνω στον Αργεντινό σούπερ σταρ.

🏆 Leo Messi won the Ballon d’Or over Erling Haaland by 105 points.

🇦🇷 Leo Messi – 462 points

🇳🇴 Erling Haaland – 357 points

…here full list of votes country by country! 🌍🗳️

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 4, 2023