Η Πάμελα Άντερσον δεν ήθελε να γίνει viral

Ήταν τον περασμένο μήνα που με την εμφάνισή της στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι η Πάμελα Άντερσον κατάφερε να γίνει viral σε όλο τον κόσμο.

Ο λόγος; Η Πάμελα Άντερσον είχε εμφανιστεί στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι χωρίς ίχνος μακιγιάζ.

Για την επιλογή της να εμφανιστεί χωρίς ίχνος μακιγιάζ επαινέθηκε από την Jamie Lee Curtis και τη Scarlet Johansson, χαρακτηρίζοντας αυτό που έκανε «πράξη θάρρους και εξέγερσης» και «ηχηρό μήνυμα», αντίστοιχα.

Η Πάμελα Άντερσον, ωστόσο, δεν περίμενε πως με την επιλογή της θα προκαλούσε τόσο έντονες αντιδράσεις και θα γινόταν talk of the town.

«Είμαι χωρίς μακιγιάζ στο σπίτι, οπότε γιατί όχι και στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι; Πραγματικά δεν ήξερα ότι κάποιος θα το προσέξει. Αλλά είμαι χαρούμενη που έγινε ένα θετικό μήνυμα» σημείωσε η Πάμελα Άντερσον σε συνέντευξή της στο People.

Pamela Anderson embraced her natural beauty at Paris Fashion Week! 👀 pic.twitter.com/P3YOVNhflC

Η Πάμελα Άντερσον, που πρόσφατα αποκάλυψε πως σταμάτησε να βάφεται μετά τον θάνατο της μακιγιέζ της το 2019, βλέπει θετικά το ότι μεγαλώνει. «Το αποκαλώ Life-ing, όχι γήρανση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Το να κυνηγάς τη νεότητα είναι μάταιο. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αγκαλιάσουμε αυτό που είμαστε αυτή τη στιγμή και να είμαστε εντάξει με το που βρισκόμαστε στη ζωή μας», επισημαίνει η Πάμελα Άντερσον.

Η Πάμελα Άντερσον, πέρα από την Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι, έχει εμφανιστεί άβαφη σε διαφημίσεις, selfies αλλά και σε εξώφυλλα περιοδικών και δεν είναι κάτι που αναμένεται να αλλάξει σύντομα.

Και ενώ αισθάνεται όλο και πιο άνετα με το δέρμα της ενώ ζει μια ήσυχη και απλή ζωή, δεν είναι αντίθετη στο μακιγιάζ. «Απλά δεν θέλω να παίξω το παιχνίδι. Και ένιωσα πολύ ωραία κοιτάζοντας τον καθρέφτη και λέγοντας ‘είμαι εντάξει ακριβώς έτσι όπως είμαι’».

Pamela Anderson Is Finally Feeling Like Herself Again https://t.co/5yrWNzgr4x

— British Vogue (@BritishVogue) October 31, 2023