Η 11άδα του Ολυμπιακού κόντρα στον ΠΑΟΚ (pic)

Μια βασική διαφοροποίηση από τον Ντιέγκο Μαρτίνεθ για τον Ολυμπιακό και το αποψινό ματς με τον ΠΑΟΚ.

Ο Ισπανός τεχνικός επέλεξε για πρώτη φορά στη φετινή Super League σχηματισμό με τρεις κεντρικούς χαφ. Έπαιξε ρόλο το κακό πρώτο ημίχρονο με τον Παναθηναϊκό ή πιο σωστά το καταπληκτικό ενενηντάλεπτο με τη Γουέστ Χαμ; Αυτό το γνωρίζει μόνο ο Ισπανός προπονητής.

Η ουσία είναι ότι ο Ολυμπιακός απόψε έχει Σαντιάγκο Έσε, Μαντί Καμαρά και Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο μαζί στο αρχικό του σχήμα.

Και όσο για τους υπόλοιπους; Φορτούνης, Ποντένσε και Ελ Κααμπί στην επίθεση με τον αρχηγό να ξεκινά από δεξιά και τον Πορτογάλο να παίρνει θέση στον αριστερό διάδρομο. Και με Ροντινέι, Πορόζο, Ρέτσο και Κίνι στην ευθεία της άμυνας μπροστά από την εστία του Πασχαλάκη.

Αναλυτικά η 11άδα: Πασχαλάκης, Ροντινέι, Πορόζο, Ρέτσος, Κίνι, Αλεξανδρόπουλος, Καμαρά, Εσε, Ποντένσε, Φορτούνης και Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ έχει δίπλα του, Τζολάκη, Γιόβετιτς, Μασούρα, Βρουσάι, Σκάρπα, Μπιέλ, Καρβάλιο, Ντόι και Σολμπάκεν. Θυμίζουμε ότι ο Ορτέγκα έμεινε «εκτός» σαν 6ος ξένος.

Στη Super League μπορούν να δηλωθούν στην αποστολή πέντε ξένοι, με αποτέλεσμα μοιραία να μείνει εκτός ο Αργεντινός. Οι πέντε ξένοι του Ολυμπιακού για το αποψινό ντέρμπι είναι οι: Ροντινέι, Πορόζο, Εσε, Καμαρά και Ελ Κααμπί.

🔴⚪️ Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against PAOK is powered by @Stoiximan!#Olympiacos #slgr #OLYPAOK #Stoiximan pic.twitter.com/8SdXB5G7IL

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 5, 2023