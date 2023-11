Η Εύη Δρούτσα για Fame Story και Light: «Τρελαίνομαι όταν ακούω...»

Η Εύη Δρούτσα παραχώρησε μία αποκλειστική συνέντευξη στη εκπομπή του «Ακόμα δεν είδες τίποτα!». Η επιτυχημένη στιχουργός μίλησε για το Fame Story του τότε και του τώρα, σχολίασε την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Light και τον Ανδρέα Μικρούτσικο, αλλά και για την Καλομοίρα στην παρουσίαση του «Ι’m a celebrity get me out of here».

«Είναι τραγουδιστές τα παιδιά. Δεν κάνεις μία εκπομπή με επαγγελματίες. Αν κάνεις πάλι το Fame Story πρέπει να το κάνεις πάνω στα παλιά πρότυπα, όχι να έχεις τον Light να βρίζει το λαϊκό τραγούδι. Από το λαϊκό τραγούδι έχουμε γίνει όλοι», σημείωσε για το Fame Story.

«Τρελαίνομαι όταν ακούω τον Light να λέει ότι δεν ξέρει ποιος είναι ο Μαραβέγιας. Όταν ο Κοκλώνης πήρε τον Light στο Fame Story είπαμε με τον Ανδρέα Μικρούτσικο ότι θα είναι διαφορετικό. Αυτό δεν το περίμενα. Ας κάνει ο Light το σύγχρονο τραγούδι κι ας αφήσει το λαϊκό τραγούδι ήσυχο», συνέχισε αναφερόμενη στον Light.

«Τα παιδιά έχουν ανάγκη να ‘ξεκλειδωθούν’»

Στην συνέχεια αναφέρθηκε στους συμμετέχοντες του Fame Story. «Δεν θα κάτσω να το δω, μπήκα μία μέρα κι αντιλήφθηκα ότι τα παιδιά έχουν ανάγκη να ‘ξεκλειδωθούν’, όχι να κριθούν. Δεν είναι τραγικό να μην ξέρουν τα παιδιά τους δημιουργούς των κομματιών που ερμηνεύουν; Πρώτα από όλα ο Light που κάθεται στην επιτροπή δεν ξέρει τους δημιουργούς», συνέχισε η Εύη Δρούτσα.

Για την διευθύντρια της ακαδημίας του Fame Story, την Ηρώ, σχολίασε η Εύη Δρούτσα ότι είναι πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια αλλά δεν κάνει για διευθύντρια της ακαδημίας.

Για το «Ι’m a celebrity get me out of here» δήλωσε πως «Ο Λιανός είναι πάρα πολύ καλός, η Καλομοίρα παραμένει το παιδάκι με τα ‘μαρίδια’ ενώ έχει κάνει παιδιά. Αυτό πρέπει να το ‘μετρήσει’».

Ερωτηθείσα τι θα έλεγε σε μία τηλεοπτική πρόταση απάντησε πως δεν είναι αρνητική. «Εγώ δεν λέω ποτέ όχι σε μία πρόταση. Είμαι ένας πολύ απλός άνθρωπος που χαίρομαι που μπόρεσαν κάποιοι άνθρωποι να πάρουν από εμένα ένα μεροκάματο».