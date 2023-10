Χαμός στο Fame Story με Ρέμο – Φουρέιρα: «Όχι Αντώνη, δεν συμφωνώ»

Trash

Σε ριάλιτι επιβίωσης στον Άγιο Δομίνικο η Ραχήλ Μακρή – Μαζί της και ο Νίκος Βαμβακούλας

Η Ραχήλ Μακρή συμμετέχει στο trailer, το οποίο δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα για το «I’m a celebrity get me out of here»