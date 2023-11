Ξενοδοχεία: Οι επτά μεγαλύτερες αλυσίδες του κόσμου και τα σχέδια τους για την Ελλάδα [γράφημα]

Πόλος έλξης των μεγαλύτερων ξενοδοχειακών αλυσίδων του πλανήτη είναι η ελληνική τουριστική αγορά αφού οι επτά πρώτες σε μέγεθος με βάση τον αριθμό δωματίων που διαχειρίζονται έχουν παρουσία στη χώρα μας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ορισμένες από τις πλέον φημισμένες και υπερπολυτελείς «φίρμες» που απευθύνονται σε επισκέπτες με πολύ ακριβό γούστο αλλά και πιο προσιτά brands που όμως παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες .

Οι «7 big» και οι επενδύσεις

Αν σε αυτές τις αλυσίδες συμπεριλάβουμε και άλλες υπερπολυτελείς (Four Seasons, Mandarin Oriendal, One & Only, Aman, Hayatt, κ.λ.π.) που δεν συμπεριλαμβάνονται στην πρώτη δεκάδα αυτής της κατηγοριοποίησης, αλλά παίζουν σημαντικό ρόλο στον παγκόσμιο τουρισμό και οι οποίες είναι ήδη εδώ ή τώρα καταφθάνουν, βγαίνει αβίαστα το συμπέρασμα ότι η χώρα μας είναι ένας πολύ ελκυστικός διεθνής προορισμός που προσφέρει επενδυτικές ευκαιρίες.

Επιπλέον θα πρέπει να σημειωθεί ότι και οι επτά μεγαλύτερες αλυσίδες έχουν σε εξέλιξη νέα επενδυτικά σχέδια στη χώρα μας με στόχο την διεύρυνση της παρουσίας τους καθώς διακρίνουν ότι ο τουρισμός στην Ελλάδα θα απογειωθεί τα επόμενα χρόνια.

Η επιστροφή της Marriot

Σύμφωνα με την MKG Consulting οι δέκα μεγαλύτερες αλυσίδες ξενοδοχείων στον κόσμο, με βάση υπολογισμού τον αριθμό δωματίων που διαθέτουν, είναι: Marriᴏtt, Jing Jiang, Hilton, IHG, Wyndham, Accor, HWorld Group, Choise Hotel, BTH Hotels και OYO.

Η Marriott International με 8.194 ξενοδοχεία και 1.502.513 δωμάτια στο τέλος του 2022, δεν είναι μόνο ο ηγέτης του ξενοδοχειακού κλάδου παγκοσμίως αλλά και στην ελληνική αγορά , όπως επισημαίνει η GBR Consulting σε μια πρόσφατη μελέτη της. Μετά την αποχώρηση της το 2014 από το τότε Ledra Marriott, άρχισε να χτίζει και πάλι την παρουσία της στην Ελλάδα και το 2015 το Domes of Elounda ανακοίνωσε ότι θα ενταχθεί στην Autograph Collection, ένα από τα brand του Ομίλου. Τον Σεπτέμβριο του 2016 η Marriott International ολοκλήρωσε την εξαγορά της Starwood Hotels & Resorts, η οποία διέθετε τότε ένα Sheraton στην Ελλάδα, 8 ξενοδοχεία που ανήκαν στη συλλογή The Luxury Collection, συμπεριλαμβανομένου του Arion Astir Palace και 2 Westin Resorts, συμπεριλαμβανομένου του Westin Athens Astir Palace. Σήμερα το Astir Palace λειτουργεί ωςFour Seasons Astir Palace.

Με την εξαγορά της Starwood η εταιρεία απέκτησε επίσης το πλειοψηφικό πακέτο των Design Hotels, ενώ ως από τον Φεβρουάριο του 2021 η Marriott κατέχει πλήρως τα design hotels. Τον Μάιο του 2018 η εταιρεία επέστρεψε στην Αθήνα με τα εγκαίνια του Athens Marriott. Το πρώτο Moxy της αλυσίδας άνοιξε στην Πάτρα το καλοκαίρι του 2019 με το όνομα όνομα Moxy Patra Marina. Στις αρχές του 2022 άνοιξε το Moxy Athens City στην πλατεία Ομονοίας.

Τέλος, η Autograph Collection της Marriott (upper upscale) επεκτάθηκε στην Ελλάδα μετά το Domes of Elounda το 2015, με το Domes Noruz το 2016, το Academia of Athens το 2019, το Domes of Corfu το 2021 και το Monasty στη Θεσσαλονίκη το 2022 και ακολούθησε το Domes Aulus Zante.

Τα Radisson

Η δεύτερη μεγαλύτερη αλυσίδα στον κόσμο είναι η κινεζική Jin Jiang International, με 12.267 ξενοδοχεία και 1.240.507 δωμάτια, η οποία έχει παρουσία στην χώρα μας μέσω του Radisson Group το οποίο εξαγόρασε το 2018. Ο όμιλος Radisson συνδέεται με πέντε ξενοδοχεία στην Ελλάδα και συγκεκριμένα δυο στην Αθήνα ένα στη Μύκονο, ένα στη Σαντορίνη και ένα στη Σκιάθο.

Το ενδιαφέρον των Louvre Hotels

Επίσης μέλος του Ομίλου της κινεζικής Jin Jiang είναι και η Louvre Hotels η οποία όπως δήλωσε πρόσφατα ο εκπρόσωπος της ενδιαφέρεται να επενδύσει στη χώρα μας. Όπως ανέφερε στο κοινό της Prodexpo ο Adam Konieczny, Development Director Europe της Louvre Hotels Group, ο όμιλος θέλει να αναπτυχθεί στην Ελλάδα, μέσω των διαφορετικών brands τριάστερων και τετράστερων που διαθέτει, είτε μέσω franchise είτε μέσω συνεργατών που ήδη έχουν επενδύσει σε άλλες αγορές, όπως η Ολλανδία και η Ουγγαρία.

Το Louvre Hotels Group έχει ένα δίκτυο από 1.700 ξενοδοχεία από ένα ως 5 αστέρια σε 60 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Το εμβληματικό Hilton

Η τρίτη μεγαλύτερη αλυσίδα η Hilton διαθέτει μία πληθώρα από brand, και εμβληματική ιστορία στην ελληνική αγορά. Ειδικότερα έχει παρουσία με το brand Curio και πιο συγκεκριμένα με τα Imperial Flair Chania Old Town, Curio Collection by Hilton, The Royal Senses Resort & Spa Crete, Lindian Village Beach Resort Rhodes, Domes Aulus Elounda και Sea Breeze Santorini Beach Resort.

Επίσης στο πλαίσιο της Curio Collection θα λειτουργήσει από το 2025 το ιστορικό «Πεντελικόν» ενώ το 2024 θα ξεκινήσει και το Hampton by Hilton Piraeus Μικρολίμανο, στο λιμάνι του Πειραιά.

Κορωνίδα της παρουσίας της Hilton στη χώρα μας θα είναι βέβαια το νέο πολυτελές ξενοδοχείο Conrad που θα διαθέτει 280 δωμάτια και σουίτες, στη θέση του «παλαιού» Hilton στη Βασιλίσσης Σοφίας, σε συνεργασία με την ΤΕΜΕΣ.

Το Intercontinental και το Six Senses

Η τέταρτη μεγαλύτερη αλυσίδα στον κόσμο ή IHG έχει ήδη παρουσία στη χώρα μας με το InterContinental Athenaeum Athens, ενώ δημιουργεί και τις πρώτες μονάδες με την υπερπολυτελή brand Six Senses. Η μία μονάδα θα αναπτυχθεί από την Grivalia Hospitality στους Πεταλιούς και η άλλη είναι ένα ξενοδοχείο που θα αναπτύξει στο Πόρτο Χέλι η CBE Capital με έδρα το Λονδίνο, μια κοινοπραξία της Golden Land Goutos, της Taconic Capital Advisors με έδρα τη Νέα Υόρκη και της Cedar Capital Partners με έδρα το Λονδίνο. Η Six Senses, της αλυσίδας IHG Hotels & Resorts (InterContinental Hotels Group), θεωρείται αυτή την περίοδο από τις καλύτερες μάρκες πολυτελών ξενοδοχείων στον κόσμο.

H IHG έχει επίσης παρουσία στη Κρήτη με το δεύτερο Intercontinental, το InterContinental Resort Crete, ενώ δραστηριοποιείται και με τα brands Iberostar, Crown Plaza, Holiday Inn.

H Wyndham

H πέμπτη μεγαλύτερη αλυσίδα στον κόσμο η Wyndham με 9.059 ξενοδοχεία και 842.510 δωμάτια έχει έντονη παρουσία στην ελληνική αγορά σε Αττική, Κρήτη, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική με 13 ξενοδοχεία ορισμένα εκ των οποίων φέρουν τα brandς Wyndham, Ramada, Dolce.

Αναζητά νέες ευκαιρίες η Accor

Η έκτη σε μέγεθος με βάση υπολογισμού τα δωμάτια αλυσίδα η Γαλλική Accor, με 5.445 ξενοδοχεία και 802.269 δωμάτια, συνδέεται με δέκα ξενοδοχεία στην Ελλάδα (Αθήνα, Κρήτη, Ρόδο, Κέρκυρα) και με τα brand Angsana, Νovotel, MGallery Collection, ibis Styles και Sofitel.

Μιλώντας σε συνέδριο για τα ακίνητα ο Frank Reul, VP Development, Accor Premium, Midscale & Economy στην Accor Group, δήλωσε ότι η Όμιλος της Accor αναζητά νέες ευκαιρίες ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι η Accor θα συμμετάσχει με το brand Banyan Tree, στο επενδυτικό σχέδιο «Varco Bay Resort» στην Πάλαιρο Αιτωλοακαρνανίας, μια επένδυση με φορέα την εταιρεία RND Investments Greece.

Επίσης εξετάζει τα σχέδια του Αερολιμένα Αθηνών για δεύτερο ξενοδοχείο στα Σπάτα, και παρακολουθεί τις διαδικασίες για τα νέα ξενοδοχεία στο Ελληνικό.

H World Group

Η έβδομη σε μέγεθος αλυσίδα η H World Group, με 7.943 ξενοδοχεία και 724.141 δωμάτια, που ξεκίνησε το 1970 1970, από την οικογένεια Steigenberger της Φρανκφούρτης, εισήλθε στην χώρα μας το Φεβρουάριο φέτος συνεργαζόμενη με το Makedonia Palace Hotel, στη Θεσσαλονίκη, ωστόσο μέσω των θυγατρικών της Best Western και Sure Hotel Collection διαθέτει ξενοδοχεία σε Αθήνα, Ρόδο Ζάκυνθο και Άνδρο.

H όγδοη μεγαλύτερη αλυσίδα στον κόσμο η Choise Hotels με 7.487 ξενοδοχεία και 627.804 δωμάτια δεν έχει παρουσία στη χώρα μας, όπως επίσης και οι επόμενες δυο που συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα η κινεζική BTH Hotels και η Ινδική OYO Hotels.

Πηγή ΟΤ