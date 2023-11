Ποια ξενοδοχεία; Βουδιστικοί ναοί προσφέρουν δωμάτια και κερδίζουν τους ταξιδιώτες

Με πολλούς επισκέπτες να θέλουν να ζήσουν αξέχαστες εμπειρίες στα ταξίδια τους, η νέα τάση «Shukubo» στην Ιαπωνία (κοιμηθείτε με τους μοναχούς) κερδίζει συνεχώς νέους οπαδούς.

Η τάση «Shukubo» επιτρέπει σε ταξιδιώτες να διανυκτερεύσουν σε μυσταγωγικούς και αρχαίους βουδιστικούς ναούς παρέα με τους μοναχούς.

Άλλωστε αυτό σημαίνει η λέξη «shukubo», δηλαδή «κοιμηθείτε με τους μοναχούς». «Μερικοί άνθρωποι εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τα καταλύματα όταν ταξιδεύουν για να επιδείξουν την πίστη τους, αλλά ο αριθμός αυτών των ανθρώπων μειώνεται», δήλωσε ο Kaiji Yamamoto, ανώτερος μοναχός στο ναό Zenkoji στην Takayama, που βρίσκεται στον κεντρικό ορεινό νομό Gifu.

«Σήμερα, όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες χρησιμοποιούν το shukubo ως ένα μοναδικό μέρος για να μείνουν και να προσφέρουν μια εντελώς ηρεμιστική εμπειρία», δήλωσε στην DW.

Όπως γράφει το BBC σε αφιέρωμά του, στον γαλήνιο κόσμο των Ιαπώνων βουδιστών μοναχών, η ζωή παίρνει μια ξεχωριστή μορφή, συνυφασμένη με την πειθαρχία. Αυτοί οι μοναχοί ακολουθούν μια μοναδική μέθοδο διαλογισμού, συχνά στέκονται όρθιοι, υποστηριζόμενοι μόνο από ένα μέτριο μαξιλάρι.

Σε αυτή τη θέση, διατηρούν μια συνεχή κατάσταση επίγνωσης, ενσαρκώνοντας τη βουδιστική ποιότητα της παρατεταμένης συγκέντρωσης. Αυτή η προσέγγιση της πίστης είναι μόνο μια πτυχή του τρόπου ζωής ενός μοναχού, ο οποίος περιστρέφεται γύρω από την πνευματική αφοσίωση και την ενσυνειδητότητα.

Eiheiji Temple is a large temple complex in the mountains just outside Fukui City. Visitors can experience zazen Zen meditation, enjoy Shojin ryori, otherwise known as Buddhist cuisine or stay overnight in shukubo (temple lodgings) #Fukui #Japan #travel

📷 Photo by hakuchuu1882 pic.twitter.com/VAcsc2ErcB

— Japan Australia (@Japan_Australia) July 29, 2023