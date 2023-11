Ο μοναχικός δρόμος του Εν-Νεσίρι (vid+pics)

Μια από τις καλύτερες σεζόν της καριέρας του πραγματοποιεί ο Γιουσέφ Εν-Νεσίρι, με τον Μαροκινό επιθετικό της Σεβίλλης να πετάει «φωτιές» και να έχει πετύχει κάτι μοναδικό.

Ο 26χρονος φορ της ισπανικής ομάδας είναι ο μοναδικός παίκτης από τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα που έχει σκοράρει φέτος σε τέσσερις διαφορετικές διοργανώσεις. Το έκανε στον τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup στο «Γ. Καραϊσκάκης» απέναντι στην Μάντσεστερ Σίτι, το έχει κάνει Champions League, στο Copa Del Rey και φυσικά στην La Liga.

Μια μοναδική επίδοση, με τον Γιουσέφ Εν-Νεσίρι να έχει μέχρι τώρα 14 συμμετοχές, με 6 γκολ στο ενεργητικό του σε 1.017 λεπτά. Τα τρία από αυτά είναι στο πρωτάθλημα και από ένα στις άλλες τρεις διοργανώσεις που έχει αγωνιστεί στη φετινή σεζόν.

Στη La Liga σκόραρε στο παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής με την Βαλένθια (ήττα 1-2), στο ματς της 7ης με την Αλμερία (νίκη 5-1) και στην αναμέτρηση της 9ης στροφής με την Ράγιο Βαγιεκάνο (2-2). Στους ομίλους του Champions League σκόραρε στο ματς με την Αϊντχόφεν για την 2η αγωνιστική, ενώ όπως προαναφέραμε είχε βάλει γκολ στη Μάντσεστερ Σίτι στο Super Cup που έγινε στο Φάληρο και στο πρόσφατο παιχνίδι του Κυπέλλου με την άσημη Κιντανάρ (3-0).

Μια επίδοση που τον έκανε talk of the town στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με τον Μαροκινό σέντερ φορ να απολαμβάνει την μοναξιά του μοναδικού παίκτη που αγωνίζεται σε ένα από τα top-5 πρωταθλήματα της Γηραιάς Ηπείρου και έχει σκοράρει σε τέσσερις διαφορετικές διοργανώσεις.

